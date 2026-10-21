"Clayface": DC se mete de lleno en el body horror con una película que no necesita de Batman
La película protagonizada por Tom Rhys Harries llega a los cines argentinos con terror, sangre y transformaciones físicas, lejos del clásico relato de superhéroes.
Tal vez para reconocer inmediatamente a Clayface haya que ser bastante conocedor de los cómics de DC o, por lo menos, fanático del universo de Batman. Pero eso importa poco a la hora de ver “Clayface”, porque la película dirigida por James Watkins funciona sin necesidad de conocer demasiado sobre el personaje.
“Clayface” se estrena este jueves 22 de octubre en los cines argentinos y tiene como protagonista a Tom Rhys Harries en el papel de Matt Hagen. Antes de convertirse en el conocido villano, Hagen es un joven que logra pasar de las calles de Gotham a transformarse en una estrella de Hollywood, hasta que un ataque lo deja brutalmente desfigurado.
Con su carrera destruida, Matt decide someterse a un tratamiento experimental con la esperanza de recuperar su rostro. El procedimiento funciona, al menos durante un tiempo, pero las consecuencias empiezan a transformar su cuerpo y su vida de una manera que nunca había imaginado.
Y acá aparece lo mejor de “Clayface”. No es una película de un personaje de DC que incorpora algunos elementos del body horror: es una película de body horror hecha y derecha, con la particularidad de que su protagonista pertenece a DC.
Terror antes que superhéroes
James Watkins no se guarda demasiado. Hay escenas asquerosas, sangre, desmembramientos y transformaciones corporales que aprovechan todo lo que permite un personaje como Clayface. La película abraza el terror y se anima a llevarlo bastante lejos, sin intentar suavizarlo para acercarse a lo que normalmente esperamos de una producción basada en cómics.
La oscuridad también aparece en la fotografía y acompaña muy bien ese descenso de Matt Hagen. Gotham está ahí y sabemos perfectamente en qué universo estamos, pero “Clayface” no necesita recordarlo todo el tiempo ni llenar la historia de conexiones con otros personajes.
Eso también ayuda a que funcione por sí sola. No hace falta esperar que aparezca Batman ni conocer qué ocurrió en otra película para entender el conflicto de Hagen, porque todo pasa por su transformación y por las consecuencias que empiezan a aparecer a partir de ella.
Tom Rhys Harries tiene que sostener buena parte de ese recorrido, desde el actor que empieza a encontrar su lugar en Hollywood hasta alguien completamente atravesado por aquello en lo que se está convirtiendo. El elenco también incluye a Naomi Ackie, Max Minghella, David Dencik y Eddie Marsan.
El guion tiene además un nombre muy relacionado con el género: Mike Flanagan, responsable de la historia y coguionista junto a Hossein Amini. Watkins, director de “Eden Lake” y “No hables con extraños”, termina de darle forma a una película que encuentra en el terror un terreno ideal para contar la historia de Clayface.
Para mí, esa decisión es el gran acierto. “Clayface” tiene sangre, momentos incómodos y una oscuridad que acompaña muy bien lo que está contando, pero sobre todo entiende que no necesita comportarse como una película tradicional de superhéroes para aprovechar a un personaje salido de ese mundo.
“Clayface” se estrena este jueves 22 de octubre en los cines argentinos.
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