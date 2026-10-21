La oscuridad también aparece en la fotografía y acompaña muy bien ese descenso de Matt Hagen. Gotham está ahí y sabemos perfectamente en qué universo estamos, pero “Clayface” no necesita recordarlo todo el tiempo ni llenar la historia de conexiones con otros personajes.

Eso también ayuda a que funcione por sí sola. No hace falta esperar que aparezca Batman ni conocer qué ocurrió en otra película para entender el conflicto de Hagen, porque todo pasa por su transformación y por las consecuencias que empiezan a aparecer a partir de ella.

"Clayface": DC se mete de lleno en el body horror con una película que no necesita de Batman

Tom Rhys Harries tiene que sostener buena parte de ese recorrido, desde el actor que empieza a encontrar su lugar en Hollywood hasta alguien completamente atravesado por aquello en lo que se está convirtiendo. El elenco también incluye a Naomi Ackie, Max Minghella, David Dencik y Eddie Marsan.

El guion tiene además un nombre muy relacionado con el género: Mike Flanagan, responsable de la historia y coguionista junto a Hossein Amini. Watkins, director de “Eden Lake” y “No hables con extraños”, termina de darle forma a una película que encuentra en el terror un terreno ideal para contar la historia de Clayface.

Para mí, esa decisión es el gran acierto. “Clayface” tiene sangre, momentos incómodos y una oscuridad que acompaña muy bien lo que está contando, pero sobre todo entiende que no necesita comportarse como una película tradicional de superhéroes para aprovechar a un personaje salido de ese mundo.

“Clayface” se estrena este jueves 22 de octubre en los cines argentinos.