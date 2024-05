Ximena Capristo cruzó fuerte a Romina Uhrig en "La Noche de los Ex"

Estaban debatiendo sobre las últimas eliminaciones dentro de la casa más famosa del país: Zoe, participante, y Noelia, invitada amiga de Emmanuel. En este contexto, luego de varios cruces, Ximena Capristo apuntó contra Romina Uhrig: "¡Hoy la tenes conmigo Romina, eh! no me dejas hablar, la tenes conmigo y me pisas. No me importa si opinas lo mismo o no", fueron las palabras de Capristo, mientras que Uhrig intentaba defenderse, y le dijo que todos estaban para opinar.