Yanina Latorre destrozó a Maru Botana: "Resentida"

Y sumó: “LOS DEMÁS TAMBIÉN DICEN LA VERDAD. Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo Maru, no te quiere nadie”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/yanilatorre/status/1838557999800934451&partner=&hide_thread=false Dios mio! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. NUNCA MENTI. TODO LO Q CONTE DE LA FACULTAD ES VERDAD. MARU BOTANA ERA UNA TURRA RESENTIDA. Y JODIO LA VIDA. NO NECESITO Q TE CONCENTRES EN LOLA. DE ELLA ME OCUPO YO.

Y LOS DEMAS TAMBIEN DICEN LA VERDAD

Ahora es facil… https://t.co/n4ktRfakDQ — Yanina Latorre (@yanilatorre) September 24, 2024

A su vez, a través de sus historias de Instagram, Latorre, lanzó: Tardaste 10 años en contestarme. ¿Qué necesidad tengo de inventar algo tuyo en la facultad? No estás en mi radar. Acordate cómo me jodiste la vida de pendeja, porque si hay alguien envidioso en el mundo, sos vos. Cuando te encaré en persona, te hiciste la bolu... y seguiste caminando. Además de hija de pu.. sos cagona"..

Cuál es la historia del pasado que las une a Yanina Latorre y a Matu Botana

Años atrás Yanina Larorre había contado en LAM cuando se emitía por El Trece: “Fuimos compañeras de la facultad de primero a quinto año. Yo estaba de novia con un chico hermoso llamado Marcelo, un rugbier amigo del hermano de ella. La conozco de toda la vida”.

Y siguió:“ Vos hablas de dos años porque sólo durante dos años fuimos amigas. Dejamos de serlo porque vos tenías un problema personal con mi cuerpo que era flaco, me hacías bullying y me dejaste sin mis amigas”, disparó la mediática.

“En la época qué pasó esto yo tenía 18, en esa época no se hablaba de ‘bullying’ y la delgadez y la obesidad eran temas muy tabúes. En esa época era más flaca que Lola, y un día yo estaba sentada comiendo una torta, de esas divinas que ella hace, y delante de todos dice ‘¿Vos me vas a hacer creer que con ese cuerpito que tenés, comes todo eso y no llegas a tu casa y vomitás? Chicas, esta se hace la que come y lo único que hace es vomitar para sacar novios'”, recordó.

Y concluyó contando: “Yo me quedé (en ese momento no tenía este carácter) porque fue una agresión tan tremenda. Me fui llorando y ese día me quedé sin amigas porque ella las convenció desde el resentimiento. Terminé quinto año en la facultad recibiéndome de contadora pública y de Licenciada en Administración, igual que ella, sin saludarnos. Ninguna me habló nunca más, me quedé sola sin amigos”.