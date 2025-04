Yanina Latorre, sin piedad contra Roberto Castillo: "Dejá de copiarme, cagón"

roberto castillo.jpg

Tras esto, el abogado mandó una medida cautelar a diferentes medios para que su escándalo no sea pronunciado por ningún periodista de espectáculos. La encargada de revelar esto fue Yanina Latorre en su ciclo en El Observador 107.9: "Para todos los que me preguntan por qué no hablo de Cinthia Fernández y Castillo... porque el muy cagón mandó una cautelar a todos los medios para que no se hable del tema, obviamente, escudándose en que no quería que se trate el tema de violencia por la hijas", comenzó indicando la conductora.

"Pero es tan cagón el hijo de p... que después subió una historia de Instagram, que encima sube historias de Instagram como si fuera Yanina Latorre. Mi amor, dejá de copiarme como si fueras famoso, sos un simple abogado que cagaste a golpes o a gritos a tu mujer, que estás con Cinthia Fernández y que querés ser famoso y que estás todo el día con el chupín, la tinturita y toda la mar en coche", siguió.

Seguidamente, reveló un detalle de Castillo desconocido hasta el momento: "Le dijo a los amigos que con los 5 palos que tenía Cinthia de seguidores él se iba a hacer millonario, él entendió que toda esa gente lo iba a contratar, no creo que lo contrate nadie porque se le empezaron a caer todos los clientes".

Para continuar su descargo contra el letrado, Yanina se mostró desafiante: "Acá no me llegó ninguna cautelar, así que voy a hablar. Este hombre, a partir del audio de la mujer que mostró cómo la insultaba y la violentaba ebrio... digo, abogado de familia, te querés exponer, ya sabés que tu mujer está despechada, ¿para qué verg... provocás lo de Cinthia Fernández en la puerta con las dos sillitas? No es inteligente".

"A partir de ese momento, que salieron los audios, se escondió como una rata. Y lo que me llamó la atención es que la cautelar que puso no es para proteger a las pibas, porque hoy me enteré que el colegio no está pago y que la tarjeta de crédito de la mujer tampoco", agregó.