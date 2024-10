Yanina Latorre y su contundente comparación de Tini con Lali

"Tiene proyección y tiene una voz de la puta madre que la parió, tiene un talento tremendo" sumó a modo de expresar que Mariana Espósito podria estar a la altura de sus colegas pero sin embargo se encuentra en ese eterno ida y vuelta con el presidente de todos los argentinos.

Latorre resaltó, "viste que Emi Mernes tiene una proyección mucho mas como internacional" y volvió a enfatizar en la carrera que logró consolidar Tini, agregando: "Me llamó la atención lo de Coldplay, a lo que está llegando es tremendo, es impresionante el talento de esa chica trabajando con los grandes , cantando en las calle de New York".

Por otro lado, Yanina Latorre dejó abierta la puerta de que Tini pueda tener un interés político más profundo, pero resaltó que, a diferencia de Martina, no lo manifiesta. A lo que declaró: "No sabemos si Tini es o no pañuelo verde, no lo manifiesta. Lali es más de manifestar, cosa que también aplaudo. Pero ya tanto", lanzó sobre las dos artistas que eligen cientos de fanáticos desde hace años.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1844854623510872101&partner=&hide_thread=false LA COMPARACIÓN DE YANINA LATORRE



"Tini cantando con Coldplay a otro nivel y Lali se quedó peleando con Milei" pic.twitter.com/rIxa50zO2q — TRONK (@TronkOficial) October 11, 2024

La reacción en las redes sociales tras la comparación de las artistas por parte de Yanina Latorre

Yanina Latorre comparó a Tini con Lali, apuntando contra esta última de no estar con su carrera haciendo lo mismo que sus pares, y que la culpa de esto la tendría su actual pareja, a lo que expresó: "A mí Lali me gusta, es una artista que me gusta. Pero yo no me metería tanto en la política. Creo que la influenció un poco el novio, antes no se metía tanto"

Ante sus dichos, en las redes sociales los internautas le contestaron y esto decían:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Juanfex2004/status/1844856119170101733&partner=&hide_thread=false Es amiga de la familia , así que todo lo que diga , pierde valor. Y encima , voto a Milei , menos valor aún . — Bart Man (@Juanfex2004) October 11, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/santiagolali/status/1844865214883192971&partner=&hide_thread=false Estaria bueno que le avisen a yanina que “politizada” y todo fue la primer mujer argentina en la historia en cantar en times square o llenar un estadio. Ahora para ser cantante hay que abandonar tus ideales(? Lali no lo hace ahora, lo hizo siempre, porque es artista. — santiago (@santiagolali) October 11, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sssolcortezzz/status/1844855452229603480&partner=&hide_thread=false Lo de cantar con Coldplay es simplemente parte de un contrato con la discográfica. no es una invitación por admiración al talento del artista — Maria Sol Cortez (@sssolcortezzz) October 11, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/spiderofthesea/status/1844855602809336018&partner=&hide_thread=false Yo no sé que tienen la gente que no sabe de qué hablar que tiene que colocar un Boca River entre tini y Lali porque están aburridos o porque siempre tienen que haber una contraposición entre dos movimientos culturales deportivos o sociales — TIMOTHÉE CHÂTELET (@spiderofthesea) October 11, 2024