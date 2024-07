Yanina Latorre deberá pagarle a Ana Rosenfeld tras ser condenada por injurias

Además, la decisión judicial estableció: "Firme que sea, disponer la publicación de la parte dispositiva de la sentencia correspondiente y de una breve reseña de hasta 10 renglones a costa de la parte vencida, en los dos primeros medios periodísticos aludidos por la accionante en el alegato, esto es Editorial Perfil y La Nación".

Al ser consultada al respecto, Yanina Latorre aseguró que no perdió el juicio porque el fallo no está firme. En diálogo con Mariana Brey, la esposa de Diego Latorre sostuvo: "Es un atentado contra la libertad de opinión. Yo simplemente conté las denuncias que le habían hecho algunas mujeres. Voy a apelar, no es cierto que haya perdido nada. No está firme el fallo".