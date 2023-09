Yanina Latorre destrozó a Alex Caniggia por dejar a su hija para ir a un reality

En una entrevista con El debate del Bailando (América), la “angelita” defendió a su hija Lola Latorre tras algunos tuits de Alex en los que le lanzaba dardos venenosos.

“No viene a cuento de nada. Se está metiendo con mi hija que no la conoce, que no sabe quién es y no está hablando ni de su performance ni nada, se está metiendo con la madre y el padre. Los chicos no tienen la culpa de las cosas que le pueden pasar a la madre y el padre”, aseguró.

yanina latorre alex caniggia

Yanina insistió en la nota que desde el primer día en el que vio lo que le pasó a Caniggia con Mariana Nannis, estuvo de su lado. “Defendí a un chico con el que no tengo empatía, ni vínculo”, agregó.

Latorre fustigó el entorno familiar de “El Emperador” y lanzó una teoría sobre lo que lo motiva a criticarla a ella y a su hija. “Este chico, yo creo que habla desde la envidia. Porque no tuvo la suerte de un mamá y un papá que lo apoye, que lo cuide, que lo acompañe. En el fondo es digno de lástima”, opinó.

Sobre el final del reportaje, la panelista se refirió a la participación del mediático en la versión española y con famosos de Gran Hermano y cuestionó su llegada a ese programa, pocas semanas después de haber sido padre.

“Alex de mi vida: estás hablando de una familia y acabás de tener una nena, te vas seis meses a la casa de Gran Hermano y abandonás a tu mujer sin techo, con la nenita chiquitita”, remató.