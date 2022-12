Yanina Latorre destruyó a Camila Homs: "Estás tratando de ser famosa a costa de un tipo famoso"

Yanina Latorre destrozó a Camila Homs

Al volver al piso después de ver la nota, Yanina Latorre destrozó a Camila Homs y cuestionó su capacidad para trabajar en los medios: "Yo no hablé mal de vos. Conté la historia que conocía. Si crees que mi historia no es la misma que la tuya, es un problema tuyo o tenemos diferentes versiones. Pero no es que yo mentí sobre vos".

Asimismo, debido a que Homs manifestó su incomodidad, cuando Castelo le preguntó cómo veía a su ex en el Mundial, Latorre manifestó: "Cuando te enojás porque te preguntan por Rodrigo... ¿Por qué querés que te preguntemos? Si no te conocemos. Lo único que se sabe de vos es que estuviste en pareja con Rodrigo, que tenés dos pibes, que te separaste, que te victimizás cada vez que podés para jugar con esto... Porque no tenés otra cosa que contar, y que estás tratando de ser famosa a costa de la separación de un tipo famoso que está de novio con Tini, porque otra cosa para dar no tenés. Tus notas son un embole, con tirabuzón. Mirá la suerte que tenés que con este descargo mañana estás en todos los portales".

Por otro lado, Yanina estalló con respecto a los dichos en los que Camila se refirió al engaño de Diego Latorre con Natacha Jaitt: "A mí no me pasó lo mismo que a vos. A mí mi marido, un bolu…, me metió un cuerno, se equivocó, salió público, lo perdoné y seguí. Vos te separaste de un jugador de fútbol, cuando te fuimos a preguntar si era por una tercera persona dijiste que no. Te separaste, Rodrigo se puso de novio con Tini Stoessel y vos estás de novia con otro. No es la misma historia".