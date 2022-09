El dolor de Yanina Latorre: "Sentí algo que estalló y me empezó a salir sangre del oído"

Tras una visita de urgencia al médico, Latorre fue tratada con antibióticos y examinada por un especialista. Sin embargo, el panorama no pareció bastante esperanzador para la angelita y esto lo hizo saber a través de sus historias de Instagram.

yanina latorre oido

“Fui al médico y me dijo que la miringitis se fue, los antibióticos hicieron efectos”, explicó. “Pero mientras me miraban encontraron algo más que puede ser un montón de cosas un tumor, un quiste, un granuloma, no me voy a poner a enumerar”, añadió en un tono angustiado.

La miringitis bullosa es una infección viral la cual puede tener su origen a partir del virus de la gripe, influenza, entre otros. Pese a que su tratamiento debería darse sin ninguna complicación, a veces pueden ocurrir situaciones como la de Yanina Latorre.

“Miles de cosas cosas no se fueron con los antibióticos”, acotó sobre el panorama que le dio su médico, quien todavía la mantiene medicada por las dudas. Sin embargo, intentó llevarle tranquilidad a sus seguidores diciéndoles que “todo tiene tratamiento, todo es operable. Hay que ver si se encuentra en el oído externo o en el medio, ya que depende de eso cómo se va a realizar la operación”.