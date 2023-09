Ian Hachmann le contestó sin filtro a Yanina Latorre

Tras la eliminación del certamen de baile, Yanina Latorre tuiteó que la pareja le producía “vergüenza ajena” y ahora Hachmann salió a responderle a la panelista.

“Antes de viajar para Argentina le dije a Arna que iba a pasar esto y que íbamos a recibir críticas y muchos comentarios horribles, como el de Yanina Latorre que me pareció súper desubicado”, dijo Ian.

Qué le respondió Ian Hachmann a Yanina Latorre

Ian Hachmann

“Nunca jamás en la vida, ni a una ex que odie, le dije eso, si veo un video de alguien cantando o bailando que no me gusta ni en pe... le pondría eso. No la conozco personalmente, pero desde mi lado humilde debe ser una linda persona que se preocupa por su familia, por lo que vi el otro día de su hija que estuvo llorando por el comentario que hizo Alex Caniggia”, agregó en una nota con Juan Etchegoyen.

Y cerró: “Me parece una hipócrita que después de lo que dijo ella de Alex, esté diciendo estas cosas de los participantes y me parece asqueroso, pero adentro debe haber una linda persona, no sé".