La despiadada crítica de Yanina Latorre a Pedro Rosemblat: "Qué poco hombre"

"Escuchen esta frase 'no hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos'", indicó la panelista y agregó: "El pibe es un pelotudo. Todo el tiempo lo único que quiere decir es que Lali estaba enamorado de él y que él no", sostuvo.

"Él se siente en este momento que es el mejor hombre del mundo, el porong... más porong... del planeta porque Lali se levantó un día y se enamoró. ¡Qué espanto que un tipo tenga necesidad de aclarar que ella se enamoró, que ella se enamoró!", lanzó, para luego calificar al humorista de "poco hombre".

Ante la frase sobre "el proceso de maridización de Pampita" que le preocupa a Rosemblat, Yanina fue lapidaria: "Amor, no estás preocupado, sos el marido de Pampita acá, nada más que el marido de Pampita no es tan atrevido como vos, no dice que Pampita se enamoró primero, el tipo no anda deseando que los argentinos nos fundamos... vos sos un pelotudo", sentenció, dejando entrever su pensamiento antikirchnerista.

Tras la fuerte reacción de las fanáticas de Lali Espósito, la panelista aclaró que no era su intención ir en contra de la artista: "Quiero decirle que no ataque a Lali. Dije lo que pensaba de la nota que dio el novio, nada más", explicó.