La preocupación de Yanina Latorre en medio de sus vacaciones en Miami

"Me tuve que acostar. El resfrío empeoró. Recemos por que no me vuelva lo de la sinusitis, el resfrío, el oído…", dijo la periodista, desde la cama del departamento, visiblemente congestionada y molesta.

"Voy a esperar la sintomatología y me voy a ir a hisopar. Por ahí es un resfrío por el aire acondicionado", insinuó la esposa de Diego Latorre, que meses atrás padeció un doloroso problema de salud en uno de sus oídos que se soluciona por vía quirúrgica.

La angelita reconoció que ese antecedente la puso en alerta: "Ahora estoy con pánico con lo del oído, la sinusitis, la mar en coche". Ya desde la calle de Miami Beach, la rubia se mostró feliz porque su otólogo personal también está en la ciudad de Florida y la va a atender.

"Me dijo todo lo que tenía que hacer", dijo, aliviada y con la medicación necesaria para calmar sus síntomas que la atacaron en plenas vacaciones.