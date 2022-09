Yanina Latorre se prepara para pasar por el quirófano: "Estoy angustiada"

A través de su cuenta de Instagram, la mediática compartió una serie de historias en las que dio detalles acerca de la dramática situación que está viviendo. "Esta sordera y este zumbido que tengo no se me va a ir hasta que me opere. Me tengo que acostumbrar a convivir, cosa que no es fácil. Son esas cosas de la vida que pasan para que te des cuenta", explicó.