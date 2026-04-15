Yao Cabrera suma una nueva causa por lavado de activos y contrató nuevo abogado
Mientras cumple una condena de cuatro años en Córdoba por reducción a la servidumbre, el ex youtuber enfrenta una investigación en el fuero Penal Económico.
El nombre de Yao Cabrera volvió a quedar en el centro de la escena judicial. El ex creador de contenido, cuyo nombre real es Marcos Cabrera Rodríguez, actualmente cumple una condena de cuatro años de prisión en el penal de Bouwer, en Córdoba, por el delito de reducción a la servidumbre. Sin embargo, ahora suma un nuevo frente: una causa por presunto lavado de activos que tramita en el Juzgado Penal Económico N°3.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en 2024 por la PROCELAC, luego de que se pusiera bajo la lupa el nivel de vida que el influencer exhibía en redes sociales.
El caso volvió a tomar notoriedad en los últimos días, también impulsado por su vínculo con una participante del reality Gran Hermano. En paralelo, Cabrera decidió reforzar su estrategia legal y contrató a los abogados Fernando y Juan Pablo Madeo Facente.
Los letrados cuentan con antecedentes en causas de alto impacto mediático. Entre otros casos, representaron a Alejo Leonel Warles, señalado como creador de la plataforma ilegal de streaming “Al Ángulo TV”, denunciada por LaLiga y la Alianza Contra la Piratería Audiovisual. También intervienen en la defensa de Ezequiel Ponce en la causa vinculada a “Fútbol Libre”, y de Braian Paiz, el camarero acusado de haberle vendido cocaína al músico Liam Payne, quien falleció en octubre de 2024 tras caer desde un hotel en Palermo.
En el caso de Cabrera, la nueva defensa apunta a desacreditar las imputaciones. “Que Yao haya sido condenado por un delito, no implica que sea culpable de todos los delitos del Código Penal”, sostuvo Fernando Madeo Facente en declaraciones a Infobae.
El abogado remarcó además: “Él no tiene ningún tipo de bien a su nombre ni nada por el estilo y tener una vida costosa no es un delito por sí mismo. El lavado de activos necesariamente implica la existencia de un delito previo, mediante el cual una persona se enriquece y quiere dar apariencia de licitud mediante el lavado de este dinero".
En esa línea, insistió en que ese supuesto delito precedente “no está probado en absoluto”. “Ni tampoco está probado que Yao haya querido dar la apariencia de licitud a un dinero deshonesto”, agregó. Según su versión, el ex youtuber “trabaja desde que llegó al país, desde los 18 años. Todo el dinero que recaudó es legítimo“.
El letrado también subrayó que Cabrera siempre expuso públicamente sus ingresos: “ha dado mucha publicidad de cómo hizo el dinero, porque todos saben cómo trabajaba y cómo se manejaba en YouTube”.
“El mero hecho de tener dinero, una buena calidad de vida, no significa que el dinero haya sido mal habido, mucho menos que se esté llevando adelante un delito. Vamos a trabajar en esta causa por lavado de activos con el propósito de demostrar la inexistencia del delito y la procedencia legítima del dinero”, cerró.
En cuanto a la condena por reducción a la servidumbre, la defensa fue crítica con el fallo. El abogado consideró que el delito no fue debidamente acreditado y que la sentencia se basó “únicamente a través de ciertos testimonios que no poseían entidad suficiente”. En ese contexto, no descartan avanzar con un recurso de revisión de la pena.
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