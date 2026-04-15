Yao Cabrera suma una nueva causa por lavado de activos y contrató nuevo abogado

El abogado remarcó además: “Él no tiene ningún tipo de bien a su nombre ni nada por el estilo y tener una vida costosa no es un delito por sí mismo. El lavado de activos necesariamente implica la existencia de un delito previo, mediante el cual una persona se enriquece y quiere dar apariencia de licitud mediante el lavado de este dinero".

En esa línea, insistió en que ese supuesto delito precedente “no está probado en absoluto”. “Ni tampoco está probado que Yao haya querido dar la apariencia de licitud a un dinero deshonesto”, agregó. Según su versión, el ex youtuber “trabaja desde que llegó al país, desde los 18 años. Todo el dinero que recaudó es legítimo“.

El letrado también subrayó que Cabrera siempre expuso públicamente sus ingresos: “ha dado mucha publicidad de cómo hizo el dinero, porque todos saben cómo trabajaba y cómo se manejaba en YouTube”.

“El mero hecho de tener dinero, una buena calidad de vida, no significa que el dinero haya sido mal habido, mucho menos que se esté llevando adelante un delito. Vamos a trabajar en esta causa por lavado de activos con el propósito de demostrar la inexistencia del delito y la procedencia legítima del dinero”, cerró.

En cuanto a la condena por reducción a la servidumbre, la defensa fue crítica con el fallo. El abogado consideró que el delito no fue debidamente acreditado y que la sentencia se basó “únicamente a través de ciertos testimonios que no poseían entidad suficiente”. En ese contexto, no descartan avanzar con un recurso de revisión de la pena.