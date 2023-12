Yeyo de Gregorio estalló contra la producción del Bailando: "Nos iban a echar a los tres"

"Yeyo tendría que estar volando rumbo a sus vacaciones, pero recibió ayer un llamado que decía 'si vos no te presentás, quedás afuera'. Mientras esto pasaba, Martu Morales estaba ensayando con el bailarín que le habían puesto de reemplazo, recibió otro llamado y le dijeron 'dejá de ensayar que ya estás afuera del certamen'", anunció el notero de Intrusos (América). Por lo que, "Yeyo cambió su vuelo y hoy se presenta en el programa".

Su descargo

Luego de arribar en la pista para ensayar tras haber postergado su viaje, Yeyo de Gregorio contó: "Me llamaron a las 12 de la noche, cuando estaba con las valijas listas, a decirme que si hoy no veníamos, nos echaban".

Entonces, explicó que estuvo dispuesto a dejar su puesto: "Yo miedo a quedarme sin trabajo no tengo, así que pedí que le pongan un bailarín a Martu y me dijeron que si hoy yo no estaba, nos echaban a los tres". Por lo que, reveló: "No dormí en toda la noche porque estoy re caliente".

"Cambié mi pasaje, me hice cargo yo, igual Marcelo me llamó para decirme que él se hacía cargo", aseguró el actor aunque no aceptó la propuesta del conductor y terminó perdiendo 200 mil pesos.

"Yo lo avisé hace dos meses y estaba todo bien. Tengo una alarma puesta todos los lunes para recordar a la producción que me iba cinco días. Lo que arreglé yo, no me lo cumplieron", anunció muy molesto. Además, le lanzó un palito a la producción por su accionar con Charlotte Caniggia: "Como tratan a uno, tienen que tratar a todos".

yeyo de gregorio.