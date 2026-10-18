El Turco García y Mariela Prieto dieron el sí tras tres décadas de relación

García mantuvo una estética tradicional y elegante. El exfutbolista vistió un esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca, moño negro y flores blancas en el bolsillo.

Quiénes acompañaron a los recién casados

La celebración contó con la presencia de varias figuras conocidas. El Polaco fue uno de los invitados que tuvo una participación especial: además de asistir a la boda, se subió al escenario para cantar. Para la ocasión, eligió un look relajado, con remera estampada y pantalones holgados.

Cristian Sancho y Celeste Muriega también formaron parte de la lista de invitados. La bailarina lució un conjunto negro de encaje, con un crop top y una falda larga ajustada con transparencias. Sancho, en tanto, se inclinó por un traje gris oscuro acompañado de camisa blanca y corbata negra.

Sol Abraham asistió con un vestido negro con detalles de encaje y posó junto a Franco Poggio. Por su parte, Nenu López llegó acompañada de su novio, Franco Zunino. Tamara Paganini completó el grupo de invitados con un vestido rosa claro, combinado con una capa superior de encaje negro y otra a juego.

También estuvieron Andrea del Boca, Titi Tcherkaskiy, Cinzia Francischello, Kennys Palacios, Juanicar, Steffany “Campanita” Pereira, Jessica “La Maciel” y Nazareno Pompei. La reunión se produjo durante un fin de semana especial para Andrea del Boca, quien este domingo 18 de octubre cumple 61 años, luego de haber celebrado su cumpleaños con amigos y colegas.

El comienzo de una relación que atravesó distintas etapas

Mucho antes de la boda, el encuentro entre García y Prieto se produjo a fines de la década del 90, cuando él todavía jugaba al fútbol de manera profesional. Se conocieron en una agencia de autos, aunque el primer acercamiento no fue precisamente un flechazo de ambos lados.

Como ella no le prestó demasiada atención en aquel momento, el exdelantero buscó otra manera de acercarse: consiguió su teléfono mediante un amigo en común y fue hasta su casa para invitarla a salir.

Con el paso del tiempo, García compartió una anécdota de aquella etapa de conquista. Según contó, le había dicho a Prieto que tenía mellizos, cuando en realidad era padre de cuatro hijos de su primer matrimonio. La verdad salió a la luz cuando la relación ya estaba avanzada.

La vida en común también estuvo atravesada por períodos complejos. Uno de los más difíciles fue la lucha del exfutbolista contra las adicciones, una etapa en la que, según reconoció en diferentes oportunidades, el apoyo de Mariela resultó importante para intentar salir adelante y reconstruir su vida.

Ambos tuvieron a Yamil, el único hijo que comparten. Sin embargo, el vínculo también atravesó conflictos relacionados con las infidelidades. En una oportunidad, Prieto se refirió al tema con una frase que generó repercusiones: “Sé que me ama, que soy la mujer de su vida, que nos queremos mucho, pero le gusta tener sexo con otras mujeres”.

El episodio que los volvió a poner en el centro de la escena

La relación volvió a quedar expuesta en 2026, cuando Prieto ingresó a Gran Hermano Generación Dorada Durante agosto, el programa organizó una dinámica de falsas bodas y ella esperaba compartir ese momento con García en una ceremonia simbólica.

Pero el exfutbolista no se presentó y Prieto quedó sola frente al altar. La ausencia provocó comentarios dentro de la casa y repercusiones entre los seguidores del reality.

Más tarde, García explicó que tenía compromisos laborales que le habían impedido asistir. También reconoció que la pareja no atravesaba su mejor momento y expresó su enojo por algunas situaciones protagonizadas por Prieto durante el programa, entre ellas su cercanía con Emanuel Di Gioia.

A pesar de aquel desencuentro y de los problemas que quedaron expuestos públicamente, la pareja logró superar esa etapa. El casamiento celebrado en Ituzaingó marcó así un nuevo capítulo para una relación que, después de casi 30 años, volvió a elegir el compromiso y la vida en común.