Yuyito González habló de los rumores de separación con Javier Milei: "Nos quieren herir"

Este miércoles, en su programa "Empezar el día", mientras sonaba “Tan enamorado”, de Ricardo Montaner, de fondo, la conductora se refirió a la supuesta crisis. “Qué hermoso. Te amo amor, cuanto más nos quieren herir, más potencian nuestro amor, cuanto más nos quieren hacer daño, más nos unimos, más nos fortalecemos. Te amo mi vida, te amo amor”, expresó.

Y, siguió: “Qué día hermoso me regaló ayer, que día maravilloso. Fue un día muy emocionante”. Luego contó algunos detalles más: “Javier hacía salir a cada uno de los ministros, los hacía aplaudir y estaba toda la gente en la reja y con cada uno que salía el balcón la gente vitoreaba”.

Y agregó respecto a las críticas a su relación: “Ya me fui acostumbrando tanto, de ver las cosas de la política y las propias, que me han estado diciendo un montón de cosas”.

“Todo viene cargado de una toxicidad que no me interesa. A mí me fortalece, soy una persona muy espiritual y todo lo pongo a los pies de la cruz, tengo cierto entrenamiento para que esa toxicidad se quede lejos”, cerró Yuyito González.

Embed - YUYITO RESPONDIÓ SOBRE LOS RUMORES DE SEPARACIÓN: "No son temas que se hablen en la pareja"

Fátima Florez, irónica sobre la posibilidad de ir al programa de Yuyito González

Después de haberse separado hace un buen tiempo, Fátima Florez volvió a hablar de su ex pareja, Javier Milei, y su nueva novia, Yuyito González.

La actriz y humorista reconoció que no arrastra “rencores” ni con él ni con Yuyito González. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, hizo varias revelaciones. “Me han invitado muchas veces al programa de Yuyito, tengo tantas invitaciones que no sé, no estoy en el radar, pero sí, iría al programa de Yuyito, nunca me lo he preguntado, pero está todo bien, ¿vos decís que necesita rating?”.

Sobre su relación con el Mandatario, consideró: “La verdad que nos divertimos mucho, la hemos pasado muy bien en el pasado, yo no voy a hablar nunca de mis ex, soy respetuosa de la pareja, de la intimidad, siempre me voy a manejar con respeto. Ahora estoy disfrutando de la soltería como Shakira. La primera vez en mi vida que pienso en mí, que me priorizo”.

Además, aclaró que no hay rencores con su ex pareja, a lo que señaló: “De mi parte va a encontrar una amiga, una oreja, una compañera, no quiero cosas que no son, y lo que diga está todo bien, cada uno puede decir lo que quiera”.

