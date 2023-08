La tajante respuesta del Pocho Lavezzi sobre los rumores de romance con Zaira Nara

"'Hola Juan, no tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar a mi de mi vida privada, pero ahora que me contas esto lo sé, porque no tenía idea la verdad”, le habría dicho Lavezzi a el periodista en una llamada telefónica.

Luego agregó que: “No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme pero no hablo nada de mi vida privada”, leyó Etchegoyen sobre la firme respuesta del ex deportista profesional.

pocho lavezzi zaira nara

Picante versión de romance entre Pocho Lavezzi y Zaira Nara

En Intrusos fue Maite Peñoñori quien lanzó la bomba sobre el estado que estarían teniendo. “Me dijeron que hubo un acercamiento Pocho con Zaira. Hace poco estuvieron en Ibiza”, contó la periodista.

“No noviazgo, es una onda”, aseguró, sobre la relación free que estarían teniendo, mientras Flor de la Ve celebraba la versión, con humor, contando que en la paradisiaca isla española eran muy comunes ese tipo de invitaciones a los yates.

Recordemos que en la actualidad Lavezzi no ha sido captado con ninguna mujer, por lo que podemos imaginar que se encuentra soltero después de su relación con Natalia Borges.