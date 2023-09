Zaira Nara protagonizó un divertido ping pong con Marcelo Tinelli

La modelo participó de El streaming desde el estudio del certamen y ahí el presentador le preguntó de todo y ella respondió sin filtro. "¿Está de novia Zaira?", le preguntó el conductor. "No, ¿vos, Marce?", quiso saber Zaira. "No, yo no, estoy soltero", dijo. "Yo igual", lanzó ella.