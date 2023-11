Qué hay detrás de la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023

zaira nara tinelli

En "Socios del espectáculo", la panelista Paula Varela, contó que la decisión de la modelo fue a raíz de encontrarse con el video del momento en TikTok, red social que constantemente usa su hija Malaika: “La verdad es que a ella le dolió que su hija pueda ver que digan eso de su madre, por eso toma la determinación de ponerlo en un tuit”.

Varela agregó que Marcelo Tinelli le reconoció su deseo de que continúe, al menos, como jurado del ciclo cuando Pampita abandone su silla por los viajes de trabajo que pactó.

“Marcelo me dice que, cuando lo leen en vivo (el tuit), él se sorprendió, no entendió la gravedad. Que después habló con Zaira, que logró entender. Pero que para él es un chiste que ella tendría que haber dejado pasar, en el sentido de no darle entidad a la persona que se lo decía”, señaló.

Qué dijo Pampita sobre la renuncia de Zaira Nara

pampita y Zaira Nara.jpg

Pampita rompió el silencio sobre la ida de Zaira Nara: “Hay que estar ahí para saber lo que se siente y lo que pasa dentro de uno. Hay que ser respetuosos también de lo que siente el otro. Si a Zaira le dolió y siente que realmente fue significativo se entiende su posición” y agregó “Creo que Coti pidió disculpas y fueron sinceras. Hubiera estado bueno que se las pudiera dar en persona, que Zaira pudiera haber estado ahí y escuchar su versión”.

A su vez, la jurado le hizo una advertencia a la ex Gran Hermano y le aconsejó que tenga cuidado con lo que expone: “A veces uno en el streaming tiene otra libertad que no es lo mismo que la tele. No se puede decir cualquier cosa”.