Revelan por qué Zaira Nara se separó de Facundo Pieres

Su versión indica que “no hubo terceras en discordia ni nada de eso pero lo que me contaron es que ella era abordada por Facundo ante el no blanqueo”.

“Al parecer, él quería gritar a los cuatro vientos que estaba de novio con ella. ‘¿Por qué me ocultás?’ habría sido el planteo que le hizo, lo que desencadenó en una crisis y luego en una separación. ‘Si estamos tan bien y disfrutamos de la vida, ¿por qué no blanqueamos?’”, sumó sobre la conversación que habrían tenido Zaira y Facundo.

El escandaloso motivo por el que Zaira Nara se separó de Facundo Pieres

zaira nara facundo pieres

“Me dicen que Pieres se cansó, se hartó de estar en esta situación y por eso le puso los puntos a ella. Yo imagino que si esto efectivamente pasó, creo que Zaira no estaba del todo convencida de esta relación e imagino que tampoco estaba enamorada. Me dicen que él quería todo con ella, por eso quería blanquear el vínculo ante todos, estaba a full Facundo”, expresó el comunicador.

Y concluyó: “Fue una última discusión que terminó con la separación, ese es el detonante me contaban, por lo que imagino también ante este escenario que él la dejó a ella, él quería un titulo en la relación que nunca llegó”.