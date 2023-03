Zaira Nara salvó a un hombre que se quería tirar de un puente: la emotiva frase que cambió su decisión

Cómo fue el dramático momento

“Yo venía de comer, había ido a un cumpleaños con dos amigas, volvía con una de ellas en el auto y cruzamos el Ramal Tigre; ella venía concentrada, manejando, y yo le digo ‘Tanu, hay un chico que está cruzando el puente colgado’. Estaba recién arrancando a caminar y estaba llegando a la mitad del puente, colgado del lado de la contramano. Por ese carril los autos pasaban por abajo y no lo veían; si hubiera pasado lo que él tenía intención de hacer, un auto pasaba y él le caería encima. Teníamos que hacer algo. Entonces dimos la vuelta y lo volvemos a ver ahí. Dimos tres vueltas y fue como como que también, con toda la situación como está hoy en día, dos chicas solas en la calle, es como que también hasta te da miedo frenar”, contó Zaira.

La modelo decidió llamar al 911. Eran las 23.47 y en pocos minutos llegaron cuatro patrulleros de la comisaría 11ª de San Isidro. Cuando los policías llegaron otros dos jóvenes, Zaira y su amiga hablaban con el hombre que intentaba tirarse. “Bajo el vidrio y escucho que le dicen, ‘no, pero no te podés tirar, no te podés suicidar’. Entonces, imaginate, fue pensar ‘Dios mío, este tipo se va a tirar’. Y además de que se iba a tirar, yo pensaba en los autos que estaban pasando abajo; me decía a mí misma que si llegaba a pasar una familia y le cae una persona de, no sé, 90 kilos, se mata él y mataba andá a saber a cuántas personas que pasaran con un auto. Era tremendo”, dijo.

Luego, se refirió a los jóvenes y los policías que intervinieron en la situación. “Se le pusieron a hablar y nosotras no nos podíamos ir, sentíamos que no estaba resuelto habiendo llamado a la policía y nada más. Porque no salía de ahí, seguían charlando y él, mientras hablaba, soltaba una pierna o un brazo y quedaba colgado del alambre, sostenido de un pie”, explicó la hermana de Wanda.

“Mi amiga le decía: ‘Esta es una situación que no da para que te mates. Vas a terminar lastimándote y va a ser peor. Porque encima ni siquiera vas a lograr tu cometido’”, señaló la modelo sobre las palabras de su compañera.

“En ese momento, él levantó la mirada y me dijo ‘¿vos sos Zaira Nara?’ Y yo le digo, sí, le digo ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa, ¿Cómo viniste hasta acá? Y me dice ‘me tomé un colectivo’. Le digo, ‘te tomaste un colectivo para venir hasta acá’. Y le digo ¿cómo puede ser que no puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Te vas a lastimar, pero no te vas a morir. O sea, después resolvemos el por qué querés morirte, pero te digo que no es por acá”, relató ella sobre cómo fueron sus palabras.

Fue así que Nara explicó que “la intención era sacarlo porque se estaba por tirar” y por eso quiso tranquilizarlo para evitar esa situación de riesgo. “Todos me miraron y le dijeron: ‘¿Vos mirás la tele?’”, ante eso, el hombre respondió que sí la veía a ella y la conocía por la TV. “Ahí aflojó, no sé, como que de repente conectó y como que miró para abajo y me dijo ‘tenés razón, flor de golpazo me voy a pegar, pero no me voy a morir’. Le dije ‘tengo taquicardia de verte ahí'. Y hablando así, despacito, charlando, fue caminando, agarrado de la reja hasta que pudo salir del puente en el que estaba”.