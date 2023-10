Zaira Nara y Facundo Pieres fueron visto juntos: ¿volvieron?

Zaira y Pires.png

Zaira Nara miró el partido que jugó Facundo Pires, desde una camioneta junto a Camila Cambiaso -hermana de Adolfito- y después sorprendió a todos visitandoel palenque del equipo para saludar y felicitar al polista.

Para el polista la visita de Zaira fue el broche de oro ya que volvió a jugar en el puesto que más va con él, el de número 1, y pudo reivindicarse junto a sus compañeros de equipo, ya que La Natividad le ganó a Cría La Dolfina por 22 a 4.

El motivo por el que Facundo Pieres y Zaira Nara se separaron

En abril de este año, el periodista Juan Etchegoyen comentó la razón por la que Zaira Nara y Facundo Pieres habrían decidido desvincularse por completo. El romance de verano dejó una gran incógnita que el periodista de espectáculos intentó saldar por aquel entonces.

“La versión que me llega es que Nara era abordada por Pieres, en los últimos meses, sobre todo en el verano pasado, con esto del ‘no blanqueo’. ‘¿Por qué no lo blanqueamos? Si estamos bien, juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultas?’, habría sido el planteo que desencadenó en una crisis y posteriormente en una separación”.