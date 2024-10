Zayn Malik, ex One Direction, despidió a Liam Payne tras su abrupta muerte: "No hay palabras"

zayn malik por la muerte de liam payne 1893734.jpg

Además del mensaje inicial, Zayn lanzó un descargo en el que se notaba profundamente triste al enterarse de la noticia: "Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar, de manera egoísta, que hay muchas más conversaciones que podríamos haber tenido en nuestras vidas. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte por estar a mi lado en algunos de los momentos más difíciles que he enfrentado".

Luego, el cantante siguió recordando esos momentos especiales: "Cuando extrañaba mi hogar a los 17 años, tú siempre estabas ahí, con tu actitud positiva y tu sonrisa tranquilizadora. Me hacías sentir que eras mi amigo y que me querías. Aunque eras más joven que yo, siempre tuviste una sabiduría que yo no tenía. Eras tenaz y no dudabas en decirle a la gente cuando estaba equivocada. A veces eso nos llevaba a peleas, pero, en el fondo, siempre te respeté por ello".

posteo zayn sobre liam payne.jpg

A su vez, destacó el increíble talento de Liam, tal como lo hizo también Tomlinson: "En lo que respecta a la música, tú eras el más calificado en todos los sentidos. Yo era un niño novato, sin experiencia, y tú ya eras un verdadero profesional. Siempre me tranquilizaba saber que, sin importar lo que pasara en el escenario, podíamos confiar en ti para guiarnos en el camino correcto".

Finalmente, entre la desazón del duro momento, Zayn cerró su mensaje con una reflexión: "He perdido a un hermano desde que te fuiste, y no puedo explicarte lo que daría por tener un último abrazo y despedirme de ti como se merece. Quiero que sepas cuánto te amé y respeté. Aprecio cada recuerdo que tengo contigo, los llevaré en mi corazón para siempre. No hay palabras que puedan describir cómo me siento en este momento, excepto que estoy completamente devastado. Espero que, donde sea que estés ahora, estés bien y en paz. Y que siempre sepas cuánto te amo".