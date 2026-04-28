Zulan tocará en Argentina tras su explosión internacional: cuándo será su esperado show

En cuanto a la venta de entradas, la organización dispuso un esquema escalonado para su lanzamiento. Primero habrá una instancia de preventa el 29 de abril al mediodía, mientras que horas más tarde, ese mismo día, se habilitará la venta general para el público. Todo indica que los tickets podrían agotarse rápidamente, impulsados por la fuerte repercusión que viene teniendo la DJ en redes sociales.