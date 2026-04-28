Zulan tocará en Argentina tras su explosión internacional: cuándo será su esperado show
La DJ argentina que se volvió viral en Coachella confirmó una presentación en el país en medio del mejor momento de su carrera.
La DJ Zulan ya tiene todo listo para su regreso a la Argentina y lo hará en un contexto completamente distinto al de sus visitas anteriores. En medio del impacto que generó su paso por Coachella, la artista confirmó un show en la Ciudad de Buenos Aires que rápidamente despertó expectativa dentro del circuito electrónico.
La presentación está programada para el próximo 7 de mayo en Niceto Club, un espacio emblemático para la música en vivo que suele albergar propuestas de perfil internacional en formato cercano. La elección del lugar no es casual: lejos de un estadio o un festival multitudinario, la apuesta apunta a una experiencia más íntima, aunque con una demanda que promete ser alta.
En cuanto a la venta de entradas, la organización dispuso un esquema escalonado para su lanzamiento. Primero habrá una instancia de preventa el 29 de abril al mediodía, mientras que horas más tarde, ese mismo día, se habilitará la venta general para el público. Todo indica que los tickets podrían agotarse rápidamente, impulsados por la fuerte repercusión que viene teniendo la DJ en redes sociales.
El anuncio llega en un momento clave para Zulan, que logró posicionarse a nivel internacional tras su reciente presentación en Estados Unidos. Su set, cargado de referencias argentinas y una identidad muy marcada, la convirtió en una de las artistas más comentadas del festival y amplificó su alcance más allá del nicho electrónico.
En ese contexto, su vuelta al país adquiere otra dimensión. Más allá de que no se trata de su primera vez tocando en Argentina, este show aparece como su desembarco más importante hasta ahora, con una visibilidad mucho mayor y un público que creció al ritmo de su exposición global.
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