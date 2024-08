La difícil situación que atraviesa Zulma Lobato: "Estoy muerta en vida"

Y pidió: "Yo lo que quiero es que depositen en mi CBU, a ver si me puedo comprar un terreno y hacerme una prefabricada. Necesitaría 9 o 10 millones de pesos". Luego aclaró por qué desapareció de los medios: "Hace 13 años que estoy censurada. Desde el 2009 nunca tuve más ofrecimiento de trabajo".

Y continuó: "A mí lo que me pone mal es que si no consigo un lugar donde estar me tengo que ir a un geriátrico, y ahí no te permiten tener perros. Si a mí me sacan a este animal, yo creo que me muero de tristeza, porque estar en un geriátrico es espantoso. Y yo no soy tan grande como para estar en un geriátrico, tengo 67 años".

Alertó también sobre su futuro: "Si yo no consigo un lugar, me quito la vida. No tengo momentos de alegría, estoy siempre triste, apagada, con ganas de llorar. Es como que estoy muerta en vida".