Expulsión en el Mundial 2026: Balogun vio la roja en Estados Unidos vs Bosnia
Folarin Balogun sufrió una polémica expulsión en el Mundial 2026 a instancias del VAR. El goleador dejó a su selección con diez jugadores ante Bosnia.
El desarrollo del partido sufrió un giro totalmente inesperado. El delantero Folarin Balogun, gran figura y goleador de la Selección de Estados Unidos en este Mundial 2026, no pudo completar el encuentro ante Bosnia tras recibir una tarjeta roja que cambió el panorama del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.
La intervención del VAR que complicó a Estados Unidos
El atacante norteamericano había sido el principal protagonista del juego tras quebrar el cero y marcar el 1-0 parcial con una soberbia definición. Sin embargo, su brillante actuación se vio súbitamente opacada por una fuerte infracción que desató los reclamos.
Balogun fue a disputar una pelota dividida contra el defensor Tarik Muharemovic de Bosnia y Herzegovina. Si bien el jugador bosnio logró ganar la posición con el cuerpo, el estadounidense terminó raspándolo con su pierna derecha, cometiendo un duro planchazo que dejó al rival muy adolorido en el suelo.
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La sanción no fue inmediata, sino que requirió la estricta asistencia de la tecnología para determinar la gravedad real de la falta:
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El árbitro principal del encuentro, el brasileño Raphael Claus, fue llamado de urgencia por los asistentes tecnológicos para revisar la jugada en el monitor.
Tras observar detenidamente la infracción sobre el botín del bosnio, el juez decidió mostrarle la tarjeta roja directa.
Esta polémica determinación dejó enormes dudas en el campo de juego, pero representó una baja muy sensible para el combinado estadounidense de cara a lo que resta de la competencia mundialista.
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