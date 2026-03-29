Sin Disney+: cómo ver la carrera de Franco Colapinto EN VIVO en el celular
Si no contás con la suscripción a la plataforma de streaming paga, existen alternativas para seguir a Franco Colapinto en el GP de Japón en tu teléfono móvil.
Si te agarró la madrugada lejos del televisor y querés ver cómo le va a Franco Colapinto en el circuito de Suzuka, no es estrictamente necesario que pagues la suscripción de Disney+ Premium. Existen otras vías oficiales para seguir el Gran Premio de Japón directamente desde la pantalla de tu celular.
Franco Colapinto sin Disney+
IMPORTANTE: Director de Alpine prometió "cerrar la brecha" entre los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly
1. A través de la app de tu cableoperador
Dado que la carrera será transmitida en vivo para la Argentina por la señal televisiva de Fox Sports, la forma más directa de verla en tu celular es utilizando la aplicación oficial de tu proveedor de cable. Solo tenés que descargarla, ingresar con tu usuario y contraseña, y sintonizar la señal deportiva:
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Si tenés Cablevisión / Flow: Podés usar la App de Flow e ingresar a los canales 25 (SD) o 106 (HD).
Si tenés DirecTV: A través de la plataforma DGO, buscando los canales 105 (SD) o 1605 (HD).
Si tenés Telecentro: Mediante la app Telecentro Play, en los canales 101 (SD) o 1013 (HD).
2. Opciones de cobertura online y gratuitas
Si no disponés de un servicio de televisión por cable, también tenés esta opción para estar al tanto de cada vuelta en tiempo real:
minutouno.com: Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
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