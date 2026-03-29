En qué puesto larga Colapinto hoy en el GP de Japón
El piloto argentino de Alpine no tuvo la clasificación esperada en Suzuka. Conocé su posición exacta y qué dijo Colapinto sobre el rendimiento del monoplaza.
Tras un fin de semana complicado con el ritmo a una vuelta, Franco Colapinto largará desde la decimoquinta posición (15°) este domingo en el Gran Premio de Japón. El piloto argentino compartirá la octava fila de la parrilla de salida y tendrá el enorme desafío de remontar posiciones en lo que es la tercera fecha del Mundial de Fórmula 1.
IMPORTANTE: Franco Colapinto EN VIVO: minuto a minuto del GP de Japón de Fórmula 1
La autocrítica de Colapinto tras la clasificación
El representante de Alpine no ocultó su frustración luego de quedar eliminado en la segunda ronda clasificatoria. A través de declaraciones brindadas en el circuito de Suzuka, el piloto de 22 años analizó los problemas que tuvo su monoplaza durante el sábado:
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"Éste no era el resultado que esperábamos hoy al comenzar la calificación", admitió el joven nacido en Pilar.
Explicó que, si bien lograron mejorar en la Q1, durante la Q2 no dieron el "paso necesario para poder aspirar a entrar en la Q3".
Además, comparó su rendimiento con el de su compañero de equipo francés, Pierre Gasly, quien logró meterse en el séptimo lugar de la grilla. "Viendo lo que hizo Pierre está claro que no aprovechamos al máximo el potencial del coche", reconoció.
El argentino remarcó que fallaron en encontrar la "ventana óptima de funcionamiento" del vehículo, un detalle que resulta fundamental para sacarle provecho a estos monoplazas.
La esperanza puesta en el tanque lleno y el ritmo de carrera
A pesar del mal trago sabatino, Colapinto mantiene el optimismo de cara a la carrera oficial. La clave de su esperanza radica en el comportamiento del auto con el correr de las vueltas: "Hemos tenido muchos problemas de ritmo con poco combustible. El coche se nota y va mucho mejor con mucha carga de combustible, algo que esperamos que sea una buena señal con miras a mañana".
Suzuka representa un reto muy particular para él, ya que es la primera vez que compite allí a bordo de un F1. Aunque la definió como una pista "muy divertida, pero también muy técnica", el argentino confía en poder recuperarse. "Ayer el ritmo de carrera se notaba más competitivo, así que si podemos volver a encontrarlo, esperamos poder luchar por subir puestos", concluyó.
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