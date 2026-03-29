En qué puesto larga Colapinto hoy en el GP de Japón

"Éste no era el resultado que esperábamos hoy al comenzar la calificación", admitió el joven nacido en Pilar.

Explicó que, si bien lograron mejorar en la Q1, durante la Q2 no dieron el "paso necesario para poder aspirar a entrar en la Q3".

Además, comparó su rendimiento con el de su compañero de equipo francés, Pierre Gasly, quien logró meterse en el séptimo lugar de la grilla. "Viendo lo que hizo Pierre está claro que no aprovechamos al máximo el potencial del coche", reconoció.

El argentino remarcó que fallaron en encontrar la "ventana óptima de funcionamiento" del vehículo, un detalle que resulta fundamental para sacarle provecho a estos monoplazas.

La esperanza puesta en el tanque lleno y el ritmo de carrera

A pesar del mal trago sabatino, Colapinto mantiene el optimismo de cara a la carrera oficial. La clave de su esperanza radica en el comportamiento del auto con el correr de las vueltas: "Hemos tenido muchos problemas de ritmo con poco combustible. El coche se nota y va mucho mejor con mucha carga de combustible, algo que esperamos que sea una buena señal con miras a mañana".