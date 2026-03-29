A qué hora corre Colapinto hoy: la grilla de partida y dónde ver el GP de Japón
La Fórmula 1 continúa su programación con la tercera fecha del Campeonato del Mundo. Horario, parrilla de salida y opciones para ver en vivo a Franco Colapinto.
Este fin de semana, la máxima categoría del automovilismo mundial se traslada al mítico circuito de Suzuka. Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Japón a bordo de su Alpine, buscando seguir de racha tras sumar su primer punto de la temporada 2026 en el reciente GP de China.
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Japón
Debido a la diferencia horaria con el país asiático, los fanáticos argentinos deberán trasnochar para seguir la carrera en vivo. El semáforo verde se apagará este domingo a las 02:00 de la madrugada (hora de Argentina).
Para el resto de la región, los horarios son los siguientes:
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02:00 horas: Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.
01:00 horas: Bolivia y Venezuela.
00:00 horas: Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Este).
23:00 horas (sábado): México y Estados Unidos (Central).
Cómo ver la carrera de la Fórmula 1 EN VIVO
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La competencia se podrá seguir en directo por televisión abierta en la Argentina a través de la pantalla de Fox Sports. Los canales según cada cableoperador son:
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Cablevisión / Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).
DirecTV: Canales 105 (SD) y 1605 (HD).
Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).
Para quienes prefieran seguir la transmisión de manera online, estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium (la cual requiere una suscripción mensual de $18.399 final).
La grilla de partida: desde dónde arranca Colapinto
La primera fila estará dominada por la escudería Mercedes, con el último ganador Kimi Antonelli en la pole position, seguido de cerca por su compañero George Russell. Por su parte, Franco Colapinto partirá desde la octava fila, compartiendo sector con el español Carlos Sainz (Williams).
Así quedaron las principales posiciones de largada:
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Primera fila: Kimi Antonelli (Mercedes) - George Russell (Mercedes).
Segunda fila: Oscar Piastri (McLaren) - Charles Leclerc (Ferrari).
Tercera fila: Lando Norris (McLaren) - Lewis Hamilton (Ferrari).
(...)
Octava fila: Franco Colapinto (Alpine) - Carlos Sainz (Williams).
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