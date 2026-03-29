A qué hora corre Colapinto hoy: la grilla de partida y dónde ver el GP de Japón

Cablevisión / Flow: Canales 25 (SD) y 106 (HD).

DirecTV: Canales 105 (SD) y 1605 (HD).

Telecentro: Canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Para quienes prefieran seguir la transmisión de manera online, estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium (la cual requiere una suscripción mensual de $18.399 final).

La grilla de partida: desde dónde arranca Colapinto

La primera fila estará dominada por la escudería Mercedes, con el último ganador Kimi Antonelli en la pole position, seguido de cerca por su compañero George Russell. Por su parte, Franco Colapinto partirá desde la octava fila, compartiendo sector con el español Carlos Sainz (Williams).

Así quedaron las principales posiciones de largada: