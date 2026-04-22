Fuerte tensión en el trabajo: el brutal choque entre empleados y jefes de distintas generaciones

La alarmante relación con los jefes en Argentina

Sin embargo, esta aparente armonía entre los compañeros choca de frente con la cruda y decepcionante realidad del liderazgo. Al analizar el vínculo directo con los mánagers, el informe revela un escenario sumamente preocupante que enciende todas las alarmas de las áreas de recursos humanos.

Apenas el 63% del talento local asegura tener un vínculo sólido con su jefe, una paupérrima cifra que se ubica nueve puntos por debajo del promedio global. Además, solamente un 66% de los empleados encuestados siente que sus intereses personales y profesionales son genuinamente tenidos en cuenta por sus superiores.

Al respecto, Andrea Avila, CEO de la firma para la región, explicó que si bien la colaboración interna ya es un activo consolidado, "todavía existe una oportunidad clara para fortalecer la relación entre los equipos y sus líderes". En un escenario cada vez más desafiante, lograr que los altos mandos generen confianza real se ha convertido en el desafío más crítico y urgente para la supervivencia de las empresas.