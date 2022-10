Mario Pergolini criticó fuerte a Gran Hermano y a Santiago del Moro

“Televisión abierta no veo. Gran hermano me parece que atrasaba a la televisión. No lo digo como critica. No puedo creer que tuvo veintipico de puntos”, comenzó a relatar en una entrevista que le concedió a Luis Novaresio en el ciclo +Entrevistas que se emite por LN+.

“Me llamó la atención que siga existiendo un formato como este, tan de los noventa. Lo veo a Santiago del Moro. Increíble. Es un conductor de los noventa. Tendría que estar haciendo cosas en otros lados, otras plataformas”, dijo al analizar al conductor de Telefe.

Y, además, hizo referencia a las críticas que hubo sobre la supuesta hegemonía estética de los participantes elegidos para esta edición que marca el regreso del reality al canal de las pelotas después de diez años: “Eso del desfilar de cada uno de los participantes… cuantos estereotipos”.