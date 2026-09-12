La chicana de Arruabarrena a Montero que desató las risas después del triunfo de Boca

Más allá del resultado, la conferencia dejó entonces una de las anécdotas de la jornada. Arruabarrena hizo referencia al arquero colombiano con una chicana que rápidamente generó risas y le aportó un momento descontracturado a la conferencia.

Boca va por el pase a semifinales ante San Pablo

Boca tendrá ahora un desafío de peso para intentar seguir avanzando en la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena visitará a San Pablo este martes 15 de septiembre, desde las 21.30, en el Morumbi, por la revancha de los cuartos de final. El Xeneize llega con una ventaja mínima después de haberse impuesto 1-0 en la Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel, por lo que un empate le alcanzará para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El escenario, sin embargo, será completamente diferente al de la ida. San Pablo estará obligado a ganar para revertir la serie y contará con el respaldo de su público, aunque también llegará con el desgaste de haber tenido que disputar un partido del Brasileirao antes de la definición continental. El conjunto brasileño atraviesa además un buen momento en el torneo local, con dos triunfos consecutivos.

Para Boca, la clave estará en administrar la ventaja sin resignar protagonismo. La idea, según el análisis previo, es evitar un retroceso excesivo y jugar el partido con inteligencia, sabiendo que un gol puede modificar por completo el escenario de una serie que todavía está abierta.