Alberto Cormillot reveló los 7 ejercicios clave para medir tu envejecimiento y el estado de tu salud física

En este contexto, el ejercicio físico cumple un rol clave para preservar la salud. La actividad regular ayuda a fortalecer músculos y articulaciones, mejora la circulación y contribuye a mantener la energía durante la rutina diaria. En la misma línea, el doctor Alberto Cormillot dio a conocer una serie de ejercicios para medir y controlar el paso de los años.