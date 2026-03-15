Alberto Cormillot reveló los 7 ejercicios clave para medir tu envejecimiento y el estado de tu salud física
Desde abrir un frasco hasta el equilibrio en una pierna: conocé los indicadores simples que determinan tu movilidad, fuerza y capacidad cardiovascular actual.
Con el paso de los años, el cuerpo comienza a disminuir la fuerza muscular, la movilidad se vuelve más limitada y la recuperación física tarda más. Si bien estos procesos forman parte del envejecimiento natural, su impacto puede variar mucho según los hábitos de vida que lleve adelante cada individuo.
En este contexto, el ejercicio físico cumple un rol clave para preservar la salud. La actividad regular ayuda a fortalecer músculos y articulaciones, mejora la circulación y contribuye a mantener la energía durante la rutina diaria. En la misma línea, el doctor Alberto Cormillot dio a conocer una serie de ejercicios para medir y controlar el paso de los años.
Las cosas para saber cómo andás con tu envejecimiento
- Abrir un frasco de conservas: mejora la fuerza en manos y antebrazos. Ideal para realizar tareas cotidianas sin dificultad.
- Frecuencia respiratoria: en reposo, lo saludable es respirar menos de 18 veces por minuto.
- Pulso en reposo: un rango normal suele ubicarse entre 60 y 90 latidos por minuto.
- Equilibrio en una pierna: se aconseja sostenerse 30 segundos sin apoyo para lograr una buena estabilidad corporal.
- Plancha durante 30 segundos: mejora la resistencia del core. Además, se puede hacerse en pared o con apoyo elevado para reducir el esfuerzo.
- Caminar media hora seguida: demuestra una capacidad cardiovascular adecuada.
- Sentarse y levantarse de una silla: completar 4 repeticiones en 10 segundos mejora la fuerza en las piernas.
Para qué sirven los ejercicios
La capacidad de abrir un frasco de conservas es un indicador simple de la fuerza en las manos. Aunque parezca un gesto cotidiano, se relaciona con un mayor nivel de fuerza física general en el cuerpo.
Por otro lado, una respiración controlada refleja que el organismo gestiona correctamente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Además, un buen ritmo respiratorio se asocia con menor riesgo de enfermedades pulmonares crónicas.
También es importante el equilibrio. Poder mantenerse más de 30 segundos sobre una pierna indica buena estabilidad corporal, coordinación y un correcto funcionamiento de la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario