Dolor cervical y de espalda: los mejores ejercicios para fortalecer los músculos y evitar las contracturas
Expertos de la Clínica Universidad de Navarra recomiendan rutinas de estiramientos para combatir el sedentarismo y mejorar la movilidad. Conocé cómo cuidarte hoy.
A medida que la edad avanza, el cuerpo comienza a mostrar señales de desgaste que pueden afectar la movilidad y el bienestar general. Problemas como dolores de cuello y espalda se volvieron cada vez más frecuentes, en gran parte por hábitos sedentarios y largos períodos de inactividad.
Por este motivo, mantenerse físicamente activo se volvió una herramienta fundamental: el ejercicio regular no solo fortalece músculos y articulaciones, sino que también protege la salud, mejora el ánimo y contribuye a una vida más plena. Además, los especialistas aconsejan combinar el movimiento con una alimentación balanceada y un buen descanso.
Algunos consejos antes de estirar la espalda y mejorar el dolor cervical
En la Clínica Universidad de Navarra recomiendan mantener la constancia como clave para cuidar las cervicales. Lo ideal es no esperar a que aparezca el dolor: los estiramientos ayudan a fortalecer la espalda y prevenir contracturas producidas por pasar largas horas frente a la computadora.
Sin embargo, los especialistas aconsejan empezar despacio, con pocas repeticiones, e ir aumentando según la comodidad y condición física de cada persona. Si algún movimiento genera molestia, es fundamental detenerse y consultar a un profesional.
Los mejores ejercicios para combatir el dolor cervical
- Flexiones de brazos con peso ligero: sentado con la espalda recta, tomar una mancuerna o botellas de agua. Levantar un brazo a la vez hacia el hombro, girando la palma suavemente, y bajar despacio. Fortalece los bíceps y brazos.
- Círculos de hombros: mantener el torso erguido y mover los hombros en círculos grandes, primero hacia adelante y luego hacia atrás. Ayuda a liberar tensión y mejorar la movilidad.
- Estiramientos de cuello: inclinar la cabeza hacia cada hombro, girarla suavemente a ambos lados y finalmente bajar el mentón hacia el pecho. Realizar los movimientos despacio y sin forzar.
