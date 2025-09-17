Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que transforma cada cena en una experiencia artística

Dónde queda "4ta Pared"

Este recinto porteño se encuentra en el corazón de Villa Devoto, sobre la calle Habana al 3499. Además, funciona de martes a sábado a partir de las 20, ofreciendo un espacio íntimo para disfrutar una de las mejor propuestas gastronómicas de Buenos Aires.

Cómo llegar a "4ta Pared"

4ta pared 2 "4ta Pared" se ubica en Villa Devoto. Redes sociales

Para llegar a "4ta Pared" en Villa Devoto, se puede tomar el subte línea B y bajar en la estación Juan B. Justo y caminar algunos metros hasta llegar a la Habana 3499. También hay varias opciones de colectivos, como el 80, 107 y 109, que pasan por la zona y dejan cerca del restaurante.