Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que transforma cada cena en una experiencia artística
Ubicado en Villa Devoto, este sitio fue reconocido por Guía Michelin en 2024 y 2025. Además, abre sus puertas de martes a sábados. Los detalles en la nota.
Son muchos los bodegones que componen el circuito gastronómico de Buenos Aires, aunque solo unos pocos se destacan por destacarse en un rubro competitivo. Estos que logran sobresalir por sobre el resto no solo ofrecen platos abundantes y exquisitos, sino que también cuentan con ambientes acogedores y cálidos.
"4ta Pared" es uno de estos sitios que se posicionan como uno de los mejores de la ciudad. Con ingredientes de calidad que componen diferentes tipos de platos, este restaurante fue reconocido por Guía Michelin en 2024 y 2025, motivo por el cual es uno de los más elegidos durante el último tiempo.
Las especialidades de "4ta Pared"
En "4ta Pared", el vino es parte esencial de la experiencia: la cava ofrece alrededor de 40 etiquetas entre vinos y espumantes, con alternativas por copa, botella, cócteles o bebidas sin alcohol. En cuanto al menú, este restaurante cuenta con diferentes platos:
- Focaccia de papa y romero con manteca noisette y huevas de pescado
- Sopa de calabaza
- Cherna
- Vacío
- Cordero con topinambur y ensalada de guisantes
- Mandarina curada con sal y tomillo
- Queso Brie añejado con mermelada de mandarina
Dónde queda "4ta Pared"
Este recinto porteño se encuentra en el corazón de Villa Devoto, sobre la calle Habana al 3499. Además, funciona de martes a sábado a partir de las 20, ofreciendo un espacio íntimo para disfrutar una de las mejor propuestas gastronómicas de Buenos Aires.
Cómo llegar a "4ta Pared"
Para llegar a "4ta Pared" en Villa Devoto, se puede tomar el subte línea B y bajar en la estación Juan B. Justo y caminar algunos metros hasta llegar a la Habana 3499. También hay varias opciones de colectivos, como el 80, 107 y 109, que pasan por la zona y dejan cerca del restaurante.
