Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con comida de mar y platos abundantes
Ubicado sobre la Avenida Coronel Díaz, este emblemático recinto es de fácil acceso desde diferentes puntos de la ciudad. Los detalles en la nota.
La llegada del verano y las altas temperaturas incita a salir del hogar para despejarse y recorrer diferentes atracciones de Buenos Aires, ya sean teatros, cines o recitales. Luego de cada salida, el mejor plan es sumergirse por completo en los extensos menús que presentan los bodegones porteños, encargados de deleitar el paladar con sus platos abundantes y precios accesibles.
La Pescería, por ejemplo, es una de las opciones más elegidas por los comensales que desean probar platos de mar en pleno corazón de CABA. Este recinto se ubica sobre la Avenida Coronel Díaz, siendo accesible desde diferentes puntos de la ciudad, al mismo tiempo que abre sus puertas todos los días.
Las especialidades de La Pescería
Este emblemático restaurante destaca no solo por sus platos caseros y sabrosos, sino que también por contar con precios amigables para el bolsillo. Estas son algunas de las especialidades de La Pescería:
- Rabas crocantes
- Langostinos empanizados
- Gambas salteadas al ajillo
- Abadejo fresco
- Brótola a la plancha
- Salmón a la parrilla
- Trucha sencilla
- Trucha con crema de puerro
- Salmón rosado con crema de camarón
- Merluza al roquefort
- Surubí al limón y perejil
- Cazuela de mariscos para compartir
- Paella para compartir
- Risotto de camarones
- Risotto de frutos de mar
- Parrillada de mariscos
- Pulpo al estilo español
- Langosta cubana entera
- Ostras gratinadas con cuatro quesos
Dónde queda La Pescería
La Pescería está en Coronel Díaz 1651, en pleno corazón de Palermo. Además, una de sus grandes ventajas, además de su estratégica ubicación, es que abre todos los días de 12 a 24, ofreciendo la posibilidad de disfrutar sus platos de mar en cualquier momento del día.
Cómo llegar a La Pescería
Una de las formas más elegidas para llegar a este bodegón es en auto, ya que hay estacionamiento en la zona. Sin embargo, también se puede acceder en subte línea D bajando en Scalabrini Ortiz o en las líneas colectivos 39, 111, 141 y 152 que pasan a metros de La Pescería.
