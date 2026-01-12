Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara la mejor tortilla de la Ciudad
Ubicado en pleno corazón de Caballito, este emblemático recinto porteño es accesible desde diferentes puntos de la ciudad. Los detalles en la nota.
Caballito, uno de los barrios con más historia de la Ciudad de Buenos Aires, combina tradición y cultura en cada esquina. Sus calles arboladas y plazas invitan a recorrerlas por completo, mientras los cafés, bares y bodegones mantienen viva la esencia porteña.
Entre sus rincones gastronómicos, La Morocha se presenta como un clásico que no pasa desapercibido. Reconocido por su cocina casera y generosa, una de las preparaciones más elegidas por los comensales es la tortilla, que se puede disfrutar en diferentes puntos de cocción.
Las especialidades de La Morocha
Uno de los mayores atractivos de La Morocha es su carta, repleta de opciones generosas y llenas de sabor. Cada plato se prepara con productos frescos y de calidad, lo que resalta los sabores y hace que cada bocado sea una experiencia auténtica y casera. Estas son las grandes especialidades de este bodegón:
- Tortilla de papas
- Parrillada
- Carnes
- Pastas caseras con distintas salsas
- Pastel de papas
- Risotto
- Milanesas
- Empanadas
- Locro
- Flan mixto
- Brownie con helado
Dónde queda La Morocha
Situado en José María Moreno 446, La Morocha se encuentra en pleno corazón de Caballito, muy cerca del Club Oeste. Su ubicación permite llegar con facilidad tanto en vehículo particular como en transporte público.
El restaurante también se destaca por su amplio horario de atención, lo que brinda la posibilidad de disfrutar de sus platos en cualquier momento, ya sea al mediodía o por la noche.
Cómo llegar a La Morocha
Quienes prefieren moverse en transporte público tienen varias alternativas para llegar a este bodegón. Se puede tomar la línea A de subte y descender en la estación Acoyte o bien la línea E bajando en José María Moreno.
Además, la zona está bien conectada con numerosas líneas de colectivo, como la 2, 15, 26, 42, 65 y 132, que pasan a metros de este del restaurante, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario