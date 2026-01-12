Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara la mejor tortilla de la Ciudad

Cómo llegar a La Morocha

Quienes prefieren moverse en transporte público tienen varias alternativas para llegar a este bodegón. Se puede tomar la línea A de subte y descender en la estación Acoyte o bien la línea E bajando en José María Moreno.

Además, la zona está bien conectada con numerosas líneas de colectivo, como la 2, 15, 26, 42, 65 y 132, que pasan a metros de este del restaurante, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.