Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con la mejor comida y que está oculto en la Ciudad

Cómo llegar a "La Pipeta"

Llegar a "La Pipeta" es sencillo, aunque el estacionamiento es limitado, por lo que muchos optan por transporte público. Varias líneas de colectivo, como la 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180, cuentan con paradas a pocos pasos del restaurante.

Además, quienes prefieren el subte tienen a su disposición las estaciones de las líneas B, C, D y E, lo que permite un acceso rápido y cómodo desde distintos puntos de la ciudad.