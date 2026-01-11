Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con la mejor comida y que está oculto en la Ciudad
Deleitando los paladares desde 1961, este emblemático recinto se ubica en pleno microcentro porteño. Conocé todos los detalles en la nota.
Buenos Aires es reconocida por su amplia diversidad gastronómica, y entre sus calles se esconden bodegones que destacan por su encanto y tradición. Platos generosos, ambientes acogedores y precios accesibles son las claves que los convierten en un punto de encuentro perfecto para disfrutar de almuerzos o cenas en compañía de familiares o amigos.
En el corazón del microcentro se encuentra "La Pipeta", un restaurante con más de seis décadas de historia que funciona bajo tierra, ofreciendo un ambiente cálido y familiar. Su ubicación céntrica facilita el acceso desde cualquier punto de la ciudad, ya sea de manera particular o en transporte público.
Las especialidades de "La Pipeta"
Dentro del extenso menú de "La Pipeta" no solo se pueden encontrar platos generosos y exquisitos, sino también entradas y diferentes aperitivos que hacen de cada comida una experiencia autentica. Estas son los especialidades más elegidas de este recinto porteño:
- Milanesa de ternera con papas fritas
- Entraña a la parrilla
- Suprema de pollo
- Buñuelos de acelga
- Tortilla de papa
- Pasta fusilli con salsa de tomate y pesto
- Parrillada para dos personas
- Variedad de vinos seleccionados
- Flan casero con dulce de leche y crema
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "La Pipeta"
Este restaurante se encuentra en la calle San Martín 498, en el corazón del microcentro de Buenos Aires. Su ubicación céntrica y de fácil acceso permite que tanto quienes trabajan en la zona, como turistas y vecinos del barrio, puedan acercarse cómodamente a disfrutar de sus especialidades.
Con un horario que va desde la mañana hasta entrada la noche, el bodegón abre sus puertas de lunes a sábados, motivo por el cual se convierte en un punto de encuentro para compartir comidas tradicionales en cualquier momento del día.
Cómo llegar a "La Pipeta"
Llegar a "La Pipeta" es sencillo, aunque el estacionamiento es limitado, por lo que muchos optan por transporte público. Varias líneas de colectivo, como la 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180, cuentan con paradas a pocos pasos del restaurante.
Además, quienes prefieren el subte tienen a su disposición las estaciones de las líneas B, C, D y E, lo que permite un acceso rápido y cómodo desde distintos puntos de la ciudad.
