Milanesas de bife de chorizo y pastas: el nuevo bodegón de Chacarita de los dueños de un Michelin
Se llama Olla 7 y es la apuesta del equipo de Ácido. Rabas, croquetas y un homenaje a la cocina porteña con técnica. Horarios y cómo llegar a Charlone 999.
En barrios con fuerte identidad gastronómica como Chacarita, empiezan a destacarse espacios que recuperan recetas conocidas por todos, pero ejecutadas con técnica, criterio y respeto por la historia culinaria local. No se trata de nostalgia, sino de una mirada actual sobre platos que forman parte del ADN argentino: milanesas, pastas, frituras y guisos.
Detrás de esta nueva propuesta hay un equipo joven y reconocido, premiado por la Guía Michelin por su excelente relación precio-calidad, que decidió apostar por una cocina directa, honesta y profundamente porteña, en el mismo espacio donde ya supieron marcar tendencia.
Las especialidades de Olla 7
Olla 7 se presenta como un bodegón moderno que rinde homenaje a la cocina porteña sin disfrazarla. Funciona en el mismo local que Ácido, pero en otro horario, y se define como “el bodegón de Ácido”, con una identidad propia y una carta centrada en los clásicos de siempre.
Entre sus especialidades se destacan:
Milanesas de bife de chorizo, gruesas, tiernas y con rebozado perfecto
Pastas caseras, como los tortelloni rellenos de seso y verdura, con manteca montada al limón
Papas fritas, verdaderas protagonistas: grandes, doradas, crocantes por fuera y cremosas por dentro
Croquetas de mejillón, pequeñas, intensas y bien fritas
Rabas, tiernas, con cobertura fina y acompañadas de salsa tártara
Platos tradicionales como pollo a las aceitunas y lengua a la vinagreta, guiños claros a la cocina de antes
La carta es breve y precisa, pensada para destacar lo esencial. Cada receta pasa por un proceso de prueba y ajuste, con el objetivo de lograr platos reconocibles, pero ejecutados con precisión.
Dónde queda Olla 7
El bodegón está ubicado en el barrio de Chacarita, una de las zonas con mayor crecimiento gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires.
Dirección: Charlone 999, CABA
Comparte espacio con Ácido, aunque funciona en horarios diferenciados, lo que permite convivir dos propuestas completamente distintas bajo el mismo techo.
Cómo llegar a Olla 7
La zona cuenta con múltiples opciones de acceso:
Subte: Línea B (estación Dorrego)
Tren: Línea San Martín
Colectivos: varias líneas circulan por el área
Auto: calles amplias y opciones de estacionamiento cercanas
Horarios:
Jueves y viernes: 12.30 a 15 hs
Sábado: 12.30 a 16 hs y 20 a 23.30 hs
Domingo: 12.30 a 16 hs
