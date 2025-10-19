Bodegón en Buenos Aires: los dos restaurantes donde el fútbol se vive con cuchillo y tenedor

Ubicado sobre Humboldt 540, el lugar abre sus puertas todos los días por la noche, aunque de martes a domingo también recibe a los visitantes al mediodía.

Las especialidades de "La Caldera Resto"

La caldera resto "La Caldera Resto" abre de martes a domingo. Redes sociales

En la avenida Boyacá, un rincón teñido de rojo combina la pasión por Independiente con la cocina porteña de siempre. "La Caldera Resto" es mucho más que un restaurante: es un espacio donde los hinchas se reúnen para vivir experiencias únicas acompañados por preparaciones de gran calidad.

Con una ambientación cargada de historia, atención amable y un clima familiar, este recinto se volvió un clásico de la zona. Por otro lado, abre de martes a domingo en distintos horarios.