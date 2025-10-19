Bodegón en Buenos Aires: los dos restaurantes donde el fútbol se vive con cuchillo y tenedor
Ambientados para vivir una experiencia inigualable, estos recintos porteños destacan por sus preparaciones abundantes y accesibles. Los detalles en la nota.
El fútbol y la comida van de la mano en nuestro país, ya que son dos de las pasiones más arraigadas que existen desde tiempos inmemorables. Comer un sándwich de bondiola o vacío antes de ingresar a cualquier estadio es uno de los rituales más esperados por los fanáticos.
Es por este motivo que algunos bodegones de Buenos Aires se destacan por contar con ambientaciones futboleras, con camisetas de fútbol, cuadros y otros accesorios. Esta ambientación tiene un solo objetivo: ofrecer una experiencia única y exquisita con preparaciones abundantes y precios accesibles.
Las especialidades de "Los Bohemios"
En el corazón de Villa Crespo se encuentra un bodegón que respira historia y pasión futbolera. “Los Bohemios” no es solo un homenaje al club Atlanta, sino también a la esencia del barrio y a la cocina porteña de siempre.
Con su ambiente cálido y familiar, se convirtió en un punto de encuentro ideal para quienes buscan una comida abundante. Si bien la carta mantiene el espíritu clásico de los restaurantes de Buenos Aires, los platos más solicitados son una provoleta dorada y generosa con panceta y morrones o una entraña tierna acompañada de papas bravas.
Ubicado sobre Humboldt 540, el lugar abre sus puertas todos los días por la noche, aunque de martes a domingo también recibe a los visitantes al mediodía.
Las especialidades de "La Caldera Resto"
En la avenida Boyacá, un rincón teñido de rojo combina la pasión por Independiente con la cocina porteña de siempre. "La Caldera Resto" es mucho más que un restaurante: es un espacio donde los hinchas se reúnen para vivir experiencias únicas acompañados por preparaciones de gran calidad.
Con una ambientación cargada de historia, atención amable y un clima familiar, este recinto se volvió un clásico de la zona. Por otro lado, abre de martes a domingo en distintos horarios.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario