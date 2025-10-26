Bodegón en Buenos Aires: los mejores lugares para comer un ceviche imperdible

Las especialidades de "Barra Chalaca"

"Barra Chalaca" tiene dos sucursales en la ciudad.

A pocas cuadras, "Barra Chalaca", el proyecto del chef Gastón Acurio, presenta ambiente festivo, música latina y colores llamativos en su decoración. Aquí, el ceviche es el gran protagonista de un menú variado que mezcla recetas tradicionales con toques modernos.

Además, la carta también presenta tiraditos con ají, empanadas chalacas y platos calientes como milanesa de pescado con tallarines a la huancaína o hamburguesa de pescado. En cuanto a postres, el suspiro limeño es la gran estrella, mientras que el Matapena se coloca en segundo lugar.

"Barra Chalaca" cuenta con dos locales en Buenos Aires: Palermo (Arévalo y Niceto Vega) y Belgrano (Montañeses y Roosevelt), ambos valorados por su ambiente festivo y familiar.