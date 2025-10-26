Bodegón en Buenos Aires: los mejores lugares para comer un ceviche imperdible
Situados en sitios estratégicos, estas preparaciones internacionales comienzan a ganar terreno en la ciudad. Los detalles en la nota.
Los platos internacionales no suelen ser moneda corriente en los bodegones de Buenos Aires, aunque durante el último tiempo comenzaron a ser grandes protagonistas. Por este motivo, diferentes recintos empezaron a preparar diferentes opciones para satisfacer las necesidades de los comensales.
Además de feijoada y paella, el ceviche ganó terreno en el circuito gastronómico de la ciudad, pero solo unos pocos restaurantes preparan este plato a la perfección. "Asu Mare" y "Barra Chalaca" son los dos mejores sitios para comer la preparación peruana en CABA, rodeado por un ambiente cálido y familiar.
Las especialidades de "Asu Mare"
En Thames 1514, "Asu Mare" fue creado por el chef Dángelo de la Cruz junto a su pareja Luisana Quinta durante la pandemia. Este sitio comenzó como un proyecto casero y hoy cuenta con tres locales, inspirados en las clásicas “carretillas” de Perú.
El espacio combina murales vibrantes y música latina, ofreciendo un ambiente relajado donde se puede ver cómo se preparan los platos. El menú se centra en pescados y mariscos frescos, con ceviches, causas, arroces y chicharrones, además de opciones vegetarianas.
La barra completa la experiencia con clásicos como el Pisco Sour y creaciones propias como el Puka Sour y el OE Causa. "Asu Mare" también incorpora una Barra Criolla y una heladería artesanal que cuenta con los sabores peruanos, logrando una propuesta llena de sabor, creatividad y buena energía.
Las especialidades de "Barra Chalaca"
A pocas cuadras, "Barra Chalaca", el proyecto del chef Gastón Acurio, presenta ambiente festivo, música latina y colores llamativos en su decoración. Aquí, el ceviche es el gran protagonista de un menú variado que mezcla recetas tradicionales con toques modernos.
Además, la carta también presenta tiraditos con ají, empanadas chalacas y platos calientes como milanesa de pescado con tallarines a la huancaína o hamburguesa de pescado. En cuanto a postres, el suspiro limeño es la gran estrella, mientras que el Matapena se coloca en segundo lugar.
"Barra Chalaca" cuenta con dos locales en Buenos Aires: Palermo (Arévalo y Niceto Vega) y Belgrano (Montañeses y Roosevelt), ambos valorados por su ambiente festivo y familiar.
