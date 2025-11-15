 Bodegón en Buenos Aires: ofrece más de 50 variedades de milanesas y a muy buen precio

Cómo llegar a "Los Orientales"

Llegar es sencillo: se puede acceder por múltiples líneas de colectivos que pasan por Rivadavia y por el corredor Medrano–Castro Barros. Además, queda a pocas cuadras de la estación Castro Barros de la Línea A del subte, lo que lo convierte en una opción cómoda tanto para quienes viven en el barrio como para quienes vienen desde otros puntos de Buenos Aires.