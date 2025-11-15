Bodegón en Buenos Aires: ofrece más de 50 variedades de milanesas y a muy buen precio
Conocé el clásico que mantiene firme a las porciones enormes, sabor casero y más de 50 milanesas que van de la napolitana a mezclas como el cheddar.
En Buenos Aires, en el corazón de Almagro, Los Orientales se mantienen como uno de los grandes clásicos de la gastronomía porteña, con más de treinta años de historia, este bodegón se ganó la fama gracias a una carta que rinde culto a la milanesa.
Resulta que en Los Orientales vas a encontrar más de cincuenta opciones de milangas que van desde la tradicional napolitana hasta combinaciones más potentes como cheddar con chorizo colorado. Una parada infaltable para quienes quieren comer rico, abundante y sin gastar de más en Buenos Aires.
Las especialidades de "Los Orientales"
Si bien la carta incluye pastas, minutas, tortillas y carnes al horno, la estrella absoluta es la milanesa. El lugar ofrece más de 50 versiones diferentes, cada una con estilo propio y una personalidad que la vuelve única. Entre las preferidas del público aparecen opciones como:
- Tacuarembó, cargada con muzzarella, panceta, tomate y orégano.
- Florida, más liviana, con salsa de tomate y morrones.
- Forlán, con un toque tropical gracias al ananá.
- Boñato, intensa, con cheddar y chorizo colorado.
- Mustera, una bomba de cuatro quesos.
- Messi, homenaje al 10, bañada en cheddar.
- Melo, rematada con un huevo frito irresistible.
Todas las milanesas salen en platos gigantes, con guarnición a elección y tamaño ideal para compartir.
Dónde queda "Los Orientales"
El bodegón está ubicado sobre Avenida Rivadavia 3981, en pleno barrio de Almagro, una zona clásica de la vida porteña donde conviven bares, librerías y restaurantes históricos.
Cómo llegar a "Los Orientales"
Llegar es sencillo: se puede acceder por múltiples líneas de colectivos que pasan por Rivadavia y por el corredor Medrano–Castro Barros. Además, queda a pocas cuadras de la estación Castro Barros de la Línea A del subte, lo que lo convierte en una opción cómoda tanto para quienes viven en el barrio como para quienes vienen desde otros puntos de Buenos Aires.
