Escapadas por Buenos Aires: el destino rural que parece sacado de Italia
Es uno de los lugares más elegidos para escapadas de fin de semana: ideal para caminar, comer rico y desconectar sin viajar demasiado.
A pocos minutos del Obelisco, en el norte bonaerense, hay un rincón que captura todas las miradas por su estética y su atmósfera europea. Construido para recrear la esencia de los pueblos italianos del norte, combina historia, gastronomía, espectáculos y alojamiento en un entorno que realmente sorprende.
Este desarrollo urbanístico de ocho hectáreas se convirtió en uno de los planes preferidos para quienes buscan una escapada distinta sin alejarse demasiado de la ciudad. Con su estilo medieval, su torre emblemática y un paseo gastronómico ideal para todas las edades, ofrece una experiencia completamente diferente dentro de la provincia de Buenos Aires.
Qué se puede hacer en La Toscana
El predio —conocido como Torrepueblo, bautizado como la Toscana Argentina— fue inaugurado en 2016 y propone un viaje directo a la Italia medieval. Sus calles empedradas, construcciones inspiradas en Umbría y Véneto y su torre central generan un ambiente que sorprende a cualquier visitante.
Las principales actividades incluyen:
Paseo arquitectónico con rincones perfectos para fotos.
Shows, recitales y bandas tributo en la plaza principal.
Actividades y espectáculos infantiles durante el día.
Un paseo gastronómico con casas de pasta, cocina italiana, parrillas y propuestas gourmet.
Departamentos completamente equipados para quienes deseen quedarse a dormir y acceder a spa, gimnasio y sala de juegos.
Además, su cercanía permite combinarlo con otros atractivos: Temaikén, el Delta del Tigre o un recorrido por Ingeniero Maschwitz.
Dónde queda La Toscana
El complejo está ubicado en Libertad 50, Benavídez, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Su torre de estilo medieval es visible desde lejos y funciona como un faro para los visitantes.
Cómo llegar a La Toscana
En auto: por Panamericana, Ramal Escobar, bajando en el km 40,5.
En tren: línea Mitre, ramal Villa Ballester – Zárate, descendiendo en Benavídez o Maschwitz.
En colectivo: líneas como la 60 y la 203, que circulan por Colectora Oeste del Ramal Escobar.
Una escapada distinta, accesible y perfecta para quienes buscan sentirse —aunque sea por un rato— en pleno corazón de Italia sin salir de Buenos Aires.
