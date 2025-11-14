Escapadas por Buenos Aires: el destino rural que parece sacado de Italia

Dónde queda La Toscana

El complejo está ubicado en Libertad 50, Benavídez, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Su torre de estilo medieval es visible desde lejos y funciona como un faro para los visitantes.

Cómo llegar a La Toscana

En auto: por Panamericana, Ramal Escobar, bajando en el km 40,5.

En tren: línea Mitre, ramal Villa Ballester – Zárate, descendiendo en Benavídez o Maschwitz.

En colectivo: líneas como la 60 y la 203, que circulan por Colectora Oeste del Ramal Escobar.

Una escapada distinta, accesible y perfecta para quienes buscan sentirse —aunque sea por un rato— en pleno corazón de Italia sin salir de Buenos Aires.