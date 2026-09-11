Fabricio Bustos rescindió su contrato con River para volver a Brasil: en qué club jugará

Además, en Curitiba volverá a encontrarse con Nicolás Fonseca, futbolista con el que compartió plantel durante su paso por River. Ambos coincidieron en la segunda mitad de 2024, cuando Marcelo Gallardo conducía al equipo.

Los números de Fabricio Bustos en River

Bustos disputó 53 partidos con la Banda Roja, de los cuales fue titular en 46 oportunidades. En 33 encuentros permaneció en cancha durante los 90 minutos. Durante su paso por el club no logró convertir goles y registró dos asistencias. Además, recibió ocho tarjetas amarillas y no fue expulsado.

Su ciclo en Núñez estuvo lejos de cumplir con las expectativas que habían acompañado su llegada. Tampoco consiguió conquistar títulos durante su estadía y terminó apartado del plantel en la última parte de su recorrido. Una de sus últimas apariciones con la camiseta de River quedó asociada a la derrota en la final del Apertura ante Belgrano, partido en el que fue señalado junto a otros integrantes del equipo por su rendimiento.