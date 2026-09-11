Fabricio Bustos rescindió su contrato con River para volver a Brasil: en qué club jugará
El lateral derecho dejó de pertenecer oficialmente al Millonario después de varios días de negociaciones. Su próximo destino será el fútbol brasileño.
Fabricio Bustos dejó oficialmente de ser futbolista de River. Luego de varios días de incertidumbre y negociaciones para definir las condiciones de su salida, el lateral derecho firmó la rescisión de su contrato y quedó liberado para continuar su carrera en Brasil.
El defensor había sido apartado del plantel profesional y formaba parte del grupo de jugadores que entrenaban en el predio de Cantilo mientras aguardaban resolver su futuro. Durante las últimas semanas, varios de los futbolistas que estaban en esa situación encontraron nuevo destino, y era uno de los nombres que todavía permanecían a la espera.
La desvinculación finalmente se concretó este viernes, después de que ambas partes terminaran de acordar los detalles económicos. El futbolista tenía contrato hasta diciembre de 2027, pero la institución decidió interrumpir el vínculo antes de tiempo.
Fabricio Bustos jugará en Curitiba
La salida del defensor estuvo vinculada también a la necesidad de encontrar rápidamente un nuevo club. Bustos y su entorno tenían como prioridad continuar su carrera en Brasil, mientras el mercado de pases de ese país tenía como fecha límite este viernes a las 19 de Argentina. Una vez destrabada la rescisión, el lateral quedó en condiciones de viajar a Brasil para incorporarse a Curitiba.
En las próximas horas se trasladará a la ciudad, donde deberá realizarse los estudios médicos correspondientes. Si los resultados son los esperados, firmará su nuevo contrato y se sumará al equipo brasileño en condición de libre. De esta manera, tendrá la posibilidad de relanzar su carrera después de una etapa irregular en Núñez.
Además, en Curitiba volverá a encontrarse con Nicolás Fonseca, futbolista con el que compartió plantel durante su paso por River. Ambos coincidieron en la segunda mitad de 2024, cuando Marcelo Gallardo conducía al equipo.
Los números de Fabricio Bustos en River
Bustos disputó 53 partidos con la Banda Roja, de los cuales fue titular en 46 oportunidades. En 33 encuentros permaneció en cancha durante los 90 minutos. Durante su paso por el club no logró convertir goles y registró dos asistencias. Además, recibió ocho tarjetas amarillas y no fue expulsado.
Su ciclo en Núñez estuvo lejos de cumplir con las expectativas que habían acompañado su llegada. Tampoco consiguió conquistar títulos durante su estadía y terminó apartado del plantel en la última parte de su recorrido. Una de sus últimas apariciones con la camiseta de River quedó asociada a la derrota en la final del Apertura ante Belgrano, partido en el que fue señalado junto a otros integrantes del equipo por su rendimiento.
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