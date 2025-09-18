MinutoUno

Buenos Aires: la mejor milanesa de Argentina está en un bodegón de Almagro

De martes a sábados, este emblemático recinto porteño ofrece más de 40 variedad de milanesas para deleitar cualquier paladar. Los detalles en la nota.

Este bodegón de Almagro ofrece las mejores milanesas de la ciudad. 

Los paladares de los comensales argentinos están acostumbrados a deleitarse con cualquier tipo de preparación, desde clásicos de nuestro territorio hasta preparaciones internacionales. Por este motivo, los bodegones de Buenos Aires tienen la difícil misión de preparar platos a la altura y de primer nivel.

Uno de los recintos porteños más destacados se ubica en pleno corazón de Almagro: "Don Ignacio". Su estratégica ubicación y su amplio rango horario hace que este simple bodegón sea el punto de encuentro de cientos de familias, que llegan con un solo objetivo: sumergirse por completo en sus milanesas.

Las especialidades de "Don Ignacio"

Don Ignacio
Este restaurante porteño ofrece más de 40 variedades de milanesas.

En "Don Ignacio", las milanesas son protagonistas y hay más de 40 variantes para probar. Entre las más destacadas están:

  • La clásica provenzal: la tradicional, con queso y la mezcla de ajo y perejil que no falla.
  • Milanesa Don Ignacio: cargada de muzzarella, jamón, cebolla y coronada con dos huevos fritos.
  • Milanesa Cuaba: sorprende con su combinación de muzzarella, ciruelas y panceta, un contraste dulce y salado.

Es importante resaltar que todas estas especialidades se acompañan de papas fritas o puré, manteniendo la esencia del bodegón porteño. Además, y como broche de oro, el comensal tiene la posibilidad de culminar la experiencia con un clásico postre, entre los que se destacan el flan mixto, queso y dulce o budín de pan.

Dónde queda "Don Ignacio"

Este restaurante porteño se encuentra en Rivadavia 3439, en el barrio de Almagro, y cuenta una ambientación que homenajea al rock nacional e internacional, conservando la bandera de los clásicos bodegones. Además, ofrece servicio de delivery y abre sus puertas de martes a sábado.

Cómo llegar a "Don Ignacio"

La opción más directa es tomar el subte hasta la estación Medrano de la Línea B y caminar unas cuadras hasta llegar a destino. También se puede llegar en colectivo: las líneas 8, 86, 103 y 132 pasan por las adyacencias a este bodegones, permitiendo un acceso sencillo desde diferentes puntos de la ciudad.

