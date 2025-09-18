Buenos Aires: la mejor milanesa de Argentina está en un bodegón de Almagro

Es importante resaltar que todas estas especialidades se acompañan de papas fritas o puré, manteniendo la esencia del bodegón porteño. Además, y como broche de oro, el comensal tiene la posibilidad de culminar la experiencia con un clásico postre, entre los que se destacan el flan mixto, queso y dulce o budín de pan.

Dónde queda "Don Ignacio"

Este restaurante porteño se encuentra en Rivadavia 3439, en el barrio de Almagro, y cuenta una ambientación que homenajea al rock nacional e internacional, conservando la bandera de los clásicos bodegones. Además, ofrece servicio de delivery y abre sus puertas de martes a sábado.

Cómo llegar a "Don Ignacio"

La opción más directa es tomar el subte hasta la estación Medrano de la Línea B y caminar unas cuadras hasta llegar a destino. También se puede llegar en colectivo: las líneas 8, 86, 103 y 132 pasan por las adyacencias a este bodegones, permitiendo un acceso sencillo desde diferentes puntos de la ciudad.