Buenos Aires: la mejor milanesa de Argentina está en un bodegón de Almagro
De martes a sábados, este emblemático recinto porteño ofrece más de 40 variedad de milanesas para deleitar cualquier paladar. Los detalles en la nota.
Los paladares de los comensales argentinos están acostumbrados a deleitarse con cualquier tipo de preparación, desde clásicos de nuestro territorio hasta preparaciones internacionales. Por este motivo, los bodegones de Buenos Aires tienen la difícil misión de preparar platos a la altura y de primer nivel.
Uno de los recintos porteños más destacados se ubica en pleno corazón de Almagro: "Don Ignacio". Su estratégica ubicación y su amplio rango horario hace que este simple bodegón sea el punto de encuentro de cientos de familias, que llegan con un solo objetivo: sumergirse por completo en sus milanesas.
Las especialidades de "Don Ignacio"
En "Don Ignacio", las milanesas son protagonistas y hay más de 40 variantes para probar. Entre las más destacadas están:
- La clásica provenzal: la tradicional, con queso y la mezcla de ajo y perejil que no falla.
- Milanesa Don Ignacio: cargada de muzzarella, jamón, cebolla y coronada con dos huevos fritos.
- Milanesa Cuaba: sorprende con su combinación de muzzarella, ciruelas y panceta, un contraste dulce y salado.
Es importante resaltar que todas estas especialidades se acompañan de papas fritas o puré, manteniendo la esencia del bodegón porteño. Además, y como broche de oro, el comensal tiene la posibilidad de culminar la experiencia con un clásico postre, entre los que se destacan el flan mixto, queso y dulce o budín de pan.
Dónde queda "Don Ignacio"
Este restaurante porteño se encuentra en Rivadavia 3439, en el barrio de Almagro, y cuenta una ambientación que homenajea al rock nacional e internacional, conservando la bandera de los clásicos bodegones. Además, ofrece servicio de delivery y abre sus puertas de martes a sábado.
Cómo llegar a "Don Ignacio"
La opción más directa es tomar el subte hasta la estación Medrano de la Línea B y caminar unas cuadras hasta llegar a destino. También se puede llegar en colectivo: las líneas 8, 86, 103 y 132 pasan por las adyacencias a este bodegones, permitiendo un acceso sencillo desde diferentes puntos de la ciudad.
