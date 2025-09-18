Escapadas en Buenos Aires: el destino rural para disfrutar de toda su gastronomía
Un pueblo apenas a 1 hora de la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para ir a disfrutar de un paseo, una rica picada y un asado.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Existe Espora, un pueblo bonaerense rodeado por estancias y caminos de tierra, ideal para los que buscan disfrutar de un descanso con buena gastronomía, lejos de los destinos más conocidos y, seguramente, llenos de turistas en plena temporada alta.
Espora mantiene un ambiente tranquilo y rústico que lo hace perfecto para desconectar. Ofrece una oferta gastronómica que te sumerge en la tradición local, con almacenes de campo y parrillas, con muchos mercados con productos regionales para comer una rica picada.
Qué hacer en Espora
Entre los lugares más destacados para comer se encuentran Las Goya Glamping & Bar, donde es posible degustar carnes a la parrilla, empanadas caseras y cervezas artesanales en un entorno natural, con la opción de quedarse en sus domos.
También está Estancia Chica, un restaurante de campo que, además de su propuesta gastronómica, ofrece pileta en verano, ideal para quienes buscan un entorno relajado pero con ciertas comodidades.
Otro sitio emblemático es el Almacén Espora, que conserva su estructura original desde 1908 y ofrece clásicos como sándwiches de bondiola, papas al disco, pizzetas y picadas con embutidos y quesos locales. En todos estos establecimientos se pueden disfrutar del flan casero, queso con dulce y budín acompañado con dulce de leche.
Espora también es un espacio para reconectar con la naturaleza. Llos visitantes pueden realizar caminatas o paseos en bicicleta por los caminos rurales que rodean el pueblo, realizar cabalgatas en las estancias cercanas o visitar la estación de tren centenaria que aún conserva su estructura original y funciona como símbolo vivo del pasado ferroviario de la región.
Para los que prefieran la experiencia de glamping, también pueden en los domos con todas las comodidades permite una estadía abajo del cielo estrellado, sin perder la comodidad ni tener que hacer camping.
Dónde queda Espora
Espora es un paraje rural ubicado en el partido de San Andrés de Giles, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra a unos 128 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a unos 20 minutos de la cabecera del partido.
Cómo llegar a Espora
Para llegar a Espora desde Buenos Aires en auto, se debe tomar la Autopista Acceso Oeste hasta Luján, seguir por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 120 y luego doblar a la derecha por un camino rural que conduce al pueblo tras recorrer 8 kilómetros de tierra.
También se puede ir en transporte público, en el Ferrocarril Sarmiento hasta Luján, para luego tomar un micro hacia San Andrés de Giles y completar el tramo final en remís o traslado local hasta Espora.
