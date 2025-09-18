Escapadas en Buenos Aires: el destino rural para disfrutar de toda su gastronomía

Otro sitio emblemático es el Almacén Espora, que conserva su estructura original desde 1908 y ofrece clásicos como sándwiches de bondiola, papas al disco, pizzetas y picadas con embutidos y quesos locales. En todos estos establecimientos se pueden disfrutar del flan casero, queso con dulce y budín acompañado con dulce de leche.

Espora también es un espacio para reconectar con la naturaleza. Llos visitantes pueden realizar caminatas o paseos en bicicleta por los caminos rurales que rodean el pueblo, realizar cabalgatas en las estancias cercanas o visitar la estación de tren centenaria que aún conserva su estructura original y funciona como símbolo vivo del pasado ferroviario de la región.

Para los que prefieran la experiencia de glamping, también pueden en los domos con todas las comodidades permite una estadía abajo del cielo estrellado, sin perder la comodidad ni tener que hacer camping.

Dónde queda Espora

Espora es un paraje rural ubicado en el partido de San Andrés de Giles, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra a unos 128 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a unos 20 minutos de la cabecera del partido.

Cómo llegar a Espora

Para llegar a Espora desde Buenos Aires en auto, se debe tomar la Autopista Acceso Oeste hasta Luján, seguir por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 120 y luego doblar a la derecha por un camino rural que conduce al pueblo tras recorrer 8 kilómetros de tierra.

También se puede ir en transporte público, en el Ferrocarril Sarmiento hasta Luján, para luego tomar un micro hacia San Andrés de Giles y completar el tramo final en remís o traslado local hasta Espora.