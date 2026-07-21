Confirmaron la fecha del próximo fin de semana largo de 2026
El próximo feriado 2026 permitirá disfrutar un fin de semana largo de tres días. Conocé cuál es la fecha y qué ocurre si te toca trabajar.
El inicio de julio de 2026 estuvo marcado por un esperado fin de semana largo, que se produjo gracias al feriado por el Día de la Independencia y una jornada no laborable con objetivo turístico. La combinación permitió que muchos argentinos disfrutaran de cuatro días consecutivos de descanso.
Para quienes ya están pensando en la próxima oportunidad de cortar la rutina, habrá que esperar aproximadamente un mes hasta encontrar un nuevo período similar dentro del calendario de feriados 2026.
La próxima fecha destacada corresponde a un feriado trasladable, una categoría que le permite al Gobierno nacional modificar el día de celebración para favorecer la creación de un fin de semana largo. Sin embargo, en esta ocasión no será necesario aplicar ningún cambio, ya que la fecha cae directamente lunes y permitirá contar con tres jornadas seguidas de descanso.
De esta manera, el próximo feriado 2026 ofrecerá una nueva oportunidad para organizar una escapada, planificar actividades familiares o simplemente disfrutar de un descanso extendido sin obligaciones laborales para la mayoría de los trabajadores.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
El próximo fin de semana largo previsto en el calendario de feriados 2026 llegará en agosto con motivo de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La fecha recuerda la muerte del llamado “Padre de la Patria”, quien falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y cuyo homenaje quedó establecido como feriado nacional desde 1933. En esta oportunidad, los argentinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.
Tener presente este feriado 2026 con anticipación permite planificar viajes, organizar una escapada de turismo, compartir actividades en familia o aprovechar la pausa para descansar.
Calendario de feriados 2026
Dentro del calendario de feriados 2026, las fechas de descanso se organizan en diferentes categorías. Por un lado, están los feriados inamovibles, que se celebran siempre en el mismo día del año y no pueden modificarse. Por otro, aparecen los feriados trasladables, que tienen la posibilidad de cambiar de fecha para favorecer la creación de un fin de semana largo de tres o cuatro días.
Además, existen los llamados días no laborables con fines turísticos, conocidos habitualmente como “feriados puente”. Estas jornadas son establecidas por el Gobierno nacional con el objetivo de incentivar el turismo y generar más períodos de descanso. Sin embargo, a diferencia de los feriados tradicionales, su aplicación puede depender de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores cuentan con la misma obligatoriedad de descanso.
Feriados inamovibles
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
- Viernes 1° de enero de 2027: Año Nuevo.
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20 de noviembre).
Días no laborables
- Lunes 7 de diciembre: jornada previa al feriado del martes 8 de diciembre.
Conocer con anticipación estas fechas del calendario de feriados 2026 permite organizar viajes, planificar actividades y aprovechar mejor los próximos períodos de descanso.
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