 Confirmaron la fecha del próximo fin de semana largo de 2026

El 24 de agosto de 1816 nació la hija del general José de San Martín, el padre de la patria

Tener presente este feriado 2026 con anticipación permite planificar viajes, organizar una escapada de turismo, compartir actividades en familia o aprovechar la pausa para descansar.

Calendario de feriados 2026

Dentro del calendario de feriados 2026, las fechas de descanso se organizan en diferentes categorías. Por un lado, están los feriados inamovibles, que se celebran siempre en el mismo día del año y no pueden modificarse. Por otro, aparecen los feriados trasladables, que tienen la posibilidad de cambiar de fecha para favorecer la creación de un fin de semana largo de tres o cuatro días.

Además, existen los llamados días no laborables con fines turísticos, conocidos habitualmente como “feriados puente”. Estas jornadas son establecidas por el Gobierno nacional con el objetivo de incentivar el turismo y generar más períodos de descanso. Sin embargo, a diferencia de los feriados tradicionales, su aplicación puede depender de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores cuentan con la misma obligatoriedad de descanso.

Feriados inamovibles

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Navidad. Viernes 1° de enero de 2027: Año Nuevo.

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20 de noviembre).

Días no laborables

Lunes 7 de diciembre: jornada previa al feriado del martes 8 de diciembre.

Conocer con anticipación estas fechas del calendario de feriados 2026 permite organizar viajes, planificar actividades y aprovechar mejor los próximos períodos de descanso.