Chau lavandina: el truco casero para dejar las medias blancas como nuevas y sin esfuerzo

Colocá las medias en el lavarropas , preferentemente sin mezclarlas con ropa de color.

Agregá el detergente habitual en su compartimento correspondiente.

Sumá media taza de bicarbonato de sodio directamente en el tambor para ayudar a desprender las manchas y neutralizar olores.

Verté un vaso de vinagre blanco en el compartimento del detergente antes de iniciar el lavado.

Elegí un ciclo normal o para ropa blanca y dejá que el lavarropas haga su trabajo.

Secá las medias al aire libre para potenciar el efecto blanqueador natural.

Además del truco casero para sacar las manchas, hay algunas recomendaciones simples que ayudan a mantener las medias blancas impecables por más tiempo y a evitar que pierdan su color original con los lavados:

Lavarlas por separado: evita que absorban pigmentos de otras prendas y se manchen o se pongan grisáceas.

Elegir agua fría o tibia: estas temperaturas cuidan mejor las fibras y son más efectivas para conservar el blanco sin dañar la tela.

No abusar del detergente: el exceso puede dejar residuos en la tela que, con el tiempo, generan ese tono amarillento tan difícil de sacar.