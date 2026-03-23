Cómo acceder a un iPhone en tan solo 12 cuotas: los detalles
Los Premium Resellers ofrecen desde el modelo 13 al flamante 17 en cuotas sin interés y financiación de hasta en 12 pagos.
El iPhone sigue marcando la pauta en el mundo de los celulares gracias a su diseño elegante, rendimiento potente y cámaras de alta calidad, además de un ecosistema que funciona de manera fluida. La marca estadounidense, durante los últimos meses, volvió al centro de la escena con el lanzamiento de la línea 17, que causó una revolución en el mercado.
En Argentina, su valor lo convierte en un lujo para muchos, pero existen opciones que facilitan su adquisición: tiendas oficiales, revendedores autorizados y plataformas como Mercado Libre ofrecen planes de cuotas, promociones y financiación que permiten llevar un iPhone a casa sin golpear el bolsillo.
El mapa de la financiación: ¿qué ofrece cada canal?
En Argentina, quienes quieren un iPhone pueden elegir entre distintos tipos de vendedores. Los grandes comercios, como Frávega, suelen ofrecer múltiples modelos con planes de 3 a 12 cuotas sin interés, aunque los precios pueden cambiar según el vendedor.
Los Premium Resellers, como MacStation o OneClick, generalmente permiten pagar en 3 cuotas y, en algunos casos, hasta 9. Sin embargo, también presentan descuentos interesantes al pagar al contado, que suelen rondar el 10%.
Por su parte, la tienda oficial de Mercado Libre ofrece financiación de hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas, mientras que otros vendedores de la plataforma venden equipos usados o reacondicionados a precios más bajos, aunque con un mayor nivel de riesgo.
Ranking: los 5 modelos con mejor equilibrio en 2026
- iPhone 13 (128GB): la alternativa más accesible para sumarse al ecosistema Apple. En la Tienda Oficial de Mercado Libre se consigue en 9 cuotas de $111.111, con un costo total cercano a $999.999.
- iPhone 16e (128GB): pensado para quienes prefieren pagos más cómodos. Se puede pagar en 12 cuotas de $117.136, llevando un modelo reciente con cuotas controladas.
- iPhone 15 (128GB): combina buen rendimiento con un precio moderado. Disponible en retailers por $1.832.663 en 3 cuotas, ideal si se puede afrontar un pago mayor de manera rápida.
- iPhone 17 (256GB): para los que buscan la última tecnología. Se ofrece en 12 cuotas de $183.333, un plan largo que permite acceder a un equipo de alta gama.
- iPhone 16 Pro Max (256GB): el más demandado del segmento premium. Las 12 cuotas de $251.740 facilitan su adquisición.
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